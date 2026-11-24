La entidad, que representa a los profesionales del sector musical del país, expresó su "pesar y profunda preocupación" por la sentencia y manifestó su "firme protesta" contra esta medida en un comunicado publicado en su página web.

"Esta organización gremial siempre ha defendido el derecho de las mujeres a ejercer profesionalmente en el ámbito de la música, incluido el derecho a cantar y a actuar en público, y considera que las mujeres artistas deben gozar de igualdad de derechos para mostrar su talento", afirmó.

La organización también reclamó explicaciones a las autoridades, una "revisión justa del caso" y una decisión judicial encaminada a la "absolución de los artistas acusados", además de medidas legales para evitar que se repitan casos similares.

Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron los 74 latigazos en las oficinas de la Fiscalía de la ciudad central de Qom, según informó el lunes el abogado de los condenados, Mostafa Nili, a la agencia ISNA.

La cantante fue condenada en junio a 74 latigazos, dos años de prohibición de salida del país y otros dos de inhabilitación artística por difundir en YouTube el 11 de diciembre de 2024 un "concierto hipotético" en un histórico caravasar, en el que cantaba sin velo y con los hombros descubiertos, acompañada por cuatro músicos.

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Con esa actuación, Ahmadi desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de que las mujeres canten en solitario ante un público mixto.

Dos destacadas figuras de la música iraní, el cantante Homayoun Shajarian y el compositor Sohrab Pournazeri, reivindicaron ayer el derecho de las mujeres a cantar en público durante la ceremonia de entrega de los premios musicales Hafez, que reconocen a los artistas y las mejores producciones del país.

El castigo ha suscitado críticas en las redes sociales y muestras de solidaridad de diferentes artistas como el cantante Mahdi Yarahi, quien también recibió 74 latigazos en marzo de 2025 en el marco de una causa judicial abierta tras la difusión de una canción que instaba a las mujeres iraníes a quitarse el velo.

En la República Islámica, las mujeres solo pueden ofrecer conciertos en solitario ante un público femenino, sin que se permita tomar fotografías ni grabar vídeos, y deben respetar el código de vestimenta islámico.

Sin embargo, las iraníes desafían cada vez más estas restricciones desde las protestas de 2022 bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar correctamente puesto el velo islámico.