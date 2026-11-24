"La limitación de los beneficios fiscales respaldaría el saneamiento presupuestario en un contexto de crecientes necesidades de gasto", señala el Ejecutivo comunitario en el capítulo para España de su segundo informe anual sobre la brecha de recaudación tributaria en la UE.

Bruselas, que ya ha hecho esta recomendación en ocasiones anteriores, añade que los beneficios fiscales "están muy extendidos en múltiples tipos de impuestos -entre ellos el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades-, lo que tiene un impacto presupuestario significativo que no siempre se justifica en términos de eficiencia económica".

En el conjunto de la UE, este tipo de políticas llevan a que los países dejen de percibir anualmente 750.000 millones de euros en ingresos, el equivalente al 4 % del PIB del bloque en 2025, por lo que la institución insta a "vigilar y evaluar" unos beneficios fiscales que "suelen arraigarse en el sistema tributario con el paso del tiempo y pueden suponer una carga muy pesada para los presupuestos nacionales".

En el caso de España, esta brecha llega a los 103.900 millones de euros, de los cuales 87.000 millones de euros corresponden al IVA, según datos de 2023.

En concreto, las exenciones al impuesto restan 45.000 millones de euros en ingresos, el 11 % de la recaudación ideal -la que se conseguiría con tipos estándar y un cumplimiento total por parte de los consumidores-, y la aplicación de tipos reducidos recorta otros 41.000 millones o el 17 % de la recaudación potencial.

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En ambos casos la cota supera el déficit de recaudación medio de la UE, que es del 11 % y del 12 %, respectivamente, lo que sitúa a España como el país de la UE con la mayor brecha del IVA derivada de su diseño normativo.

En el Impuesto de Sociedades, la pérdida ligada a estos beneficios fiscales asciende a 5.700 millones, en su mayoría por la deducción de los saldos no utilizados de incentivos a la inversión trasladados de ejercicios anteriores, así como por los créditos fiscales al I+D y la reducción de la base imponible por dotaciones a la reserva de capitalización.

Otros 11.200 millones en ingresos potenciales no llegan a las arcas españolas debido a medidas en el IRPF, en concreto las deducciones para familias numerosas o con personas dependientes con discapacidad y la exención de algunas pensiones de invalidez y discapacidad, entre otras.

La Comisión Europea analizó, por otro lado, el déficit de recaudación derivado de la falta de cumplimiento de las normas tributarias, ya sea por elusión, evasión o errores, que cifra en 200.000 millones de euros anuales en el conjunto de la UE, de los cuales 125.000 millones corresponden a IVA y 50.000 millones a impuestos de sociedades.

En España, la pérdida de recaudación en IVA por estos motivos sería de unos 8.000 millones de euros, o el 7,5 % de los ingresos potenciales, por debajo del 9,5 % de media en la UE, de acuerdo con las cifras de 2023.

En el caso del impuesto de sociedades, el déficit de recaudación sería del 6,6 % en España, también por debajo del promedio comunitario del 9,2 %, según las estimaciones de la Comisión Europea, que no pone cifras a esta brecha ya que España no informa públicamente de sus estimaciones.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario señala que "existe margen para adoptar medidas de mayor alcance para la cuantificación y supervisión de las brechas de cumplimiento tributario, también en el impuesto de sociedades".

Asimismo pide reanudar la publicación de la información sobre gastos fiscales con el fin de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de las finanzas públicas después de que el gobierno interrumpiese en 2022 la publicación de la Memoria de Beneficios Fiscales.