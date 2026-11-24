En un comunicado publicado en su página web, BYD indica que la posible compra de la fábrica de Hambach responde a su objetivo de "producir vehículos pensados para los conductores europeos".

"Nuestro compromiso con Europa es a largo plazo. Nuestra propuesta de inversión en Hambach refleja nuestra confianza en Francia y nuestra ambición de seguir creciendo en Europa", aseguró la vicepresidenta ejecutiva del grupo, Stella Li.

"Queremos ofrecer a los consumidores europeos la opción de (adquirir) vehículos fabricados en Francia que les lleven nuestra tecnología y nuestras innovaciones en movilidad eléctrica", agregó.

BYD "mantendrá la producción" en Hambach, "ofrecerá apoyo al empleo local" y "creará nuevas oportunidades para trabajadores y proveedores en la región" de confirmarse la operación, asevera el documento.

La compañía con sede en Shenzhen (sureste de China) continúa con sus planes de expansión por Europa, donde espera empezar a producir también en una nueva fábrica en Hungría a principios del año que viene, ante las limitaciones a la exportación directa de eléctricos e híbridos desde el gigante asiático a la Unión Europea (UE).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso de BYD no es único: muchas otras automotrices chinas también apuestan por la internacionalización ante un mercado sobresaturado y los problemas de demanda en su país, con firmas como Chery, Leapmotor o Geely anunciando planes para ensamblar vehículos en España.

Ineos le compró a Mercedes-Benz la antigua fábrica de Smart en 2020, y desde entonces ha invertido más de 700 millones de euros en las instalaciones, que albergan a unos 1.300 trabajadores y que, según la propia empresa, constituyen "una de las plantas manufactureras más avanzadas para automóviles en toda Europa".

La compañía británica confirmó las negociaciones para vender la fábrica de Hambach y, en ese mismo comunicado, avanzó que está buscando posibles destinos para seguir produciendo a partir de 2028 en Estados Unidos, que aglutina el 70 % de las ventas de su '4x4' Grenadier.