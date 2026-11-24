Según fuentes citadas por el medio, los legisladores consideran establecer periodos en los que los cines estarían obligados a proyectar únicamente películas rusas o, en su defecto, películas extranjeras siempre que estas representen "una parte mínima del tiempo de proyección reservado al cine nacional".

La cuota prevista sería de un mínimo de 45 días por cuatrimestre. En caso de incumplimiento, los cines tendrían que pagar una multa, aunque su cuantía se desconoce por el momento.

Además, las modificaciones afectarían a los distribuidores de películas extranjeras. Para obtener una licencia de exhibición tendrían que pagar 5 millones de rublos (más de 61.000 dólares) y 3 millones de rublos (más de 36.000 dólares) en el caso de las películas de animación.

Quedarían exentas del pago las películas de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, las galardonadas en festivales incluidos en la lista del Gobierno ruso y las obras estrenadas antes de 1993.

Según TASS, la ley podría ser aprobada antes de que termine este año y entraría en vigor el 1 de marzo de 2027. La Asociación de Propietarios de Cines se opuso a estas propuestas y recomendó a los diputados introducir cambios.

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"Si esos pagos hubieran sido introducidos en 2026 habrían supuesto la exclusión del 70 % de las películas extranjeras estrenadas este año (347 de 494), lo que haría inviable el funcionamiento de la mayoría de los distribuidores rusos (34 de 47 empresas), incluidos los que proyectan películas de origen nacional", afirmó la asociación en declaraciones a TASS.

La organización añadió que los cines rusos aún no se han recuperado desde 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania. Desde entonces, muchas productoras, especialmente las de Hollywood, suspendieron el estreno de sus películas en Rusia. A pesar de ello, muchas siguen llegando al mercado ruso de forma ilegal.

Los parlamentarios rusos han intentado promover el cine nacional mediante restricciones a la exhibición de películas extranjeras durante las festividades nacionales. Estas medidas no han tenido un gran impacto, ya que, según los críticos de la iniciativa, la calidad de muchas producciones nacionales sigue sin alcanzar el nivel de las occidentales.

De hecho, la prensa local admite que son escasas las películas rusas rentables, con lo que el Estado ruso pierde grandes cantidades de dinero en invertir en producciones patrióticas y propagandísticas con mínimo valor artístico.