Abierta al público ya desde el pasado 18 de abril y con una fecha de fin prevista para el 3 de enero de 2027 con la disposición actual, la exposición 'Van Gogh Influenceur. Héritages en mouvement' (Van Gogh Influyente. Legados en movimiento) prolongará su estancia en el castillo de Auvers hasta finales de 2027 con una estética renovada.

La sala cerrará sus puertas desde el 4 de enero hasta el 6 de febrero para reconvertir el espacio y explorar en esta nueva etapa expositiva un recorrido que se remonta hasta los orígenes de la pintura de Van Gogh, explicaron sus organizadores en un comunicado.

Bajo el comisariado del especialista en la vida y obra de Vincent Van Gogh, Wouter van der Veen, la exposición muestra tanto la manera en la que el pintor creó un estilo propio agrupando todo aquello que admiraba de otros artistas, como la forma en la que su obra ha sido reinterpretada a lo largo de las generaciones posteriores hasta la actualidad.

La muestra no solo incluye pinturas, sino que cuenta con una selección de grabados, archivos, creaciones contemporáneas e instalaciones visuales que destacan la cadena de influencias que sigue vigente desde 1890.

Las salas exploran cómo las influencias se reciben y se transforman, haciendo del legado una inspiración y de la experimentación un nuevo lenguaje, según la organización de la muestra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de los aspectos históricos y didácticos, la exposición aborda el reto social de comprender el origen del éxito y de la belleza creada y recreada, según explica la organización. Ejemplo de ello son las obras presentes como los grabados de Rembrandt, los paisajes puntillistas de Signac o las pinturas abstractas de Peter Knapp.