"La idea es que toda la exposición se pueda meter en cuatro maletas de cabina y así facilitar el transporte (...) y pueda adaptarse a los diferentes espacios que nos prestan", explicó en declaraciones a EFE el arquitecto y crítico de arquitectura Fredy Massad desde la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de Quito.

La muestra reúne 32 proyectos arquitectónicos desarrollados en Argentina, Ecuador, Perú, Chile y México por antiguos alumnos del máster en Diseño Arquitectónico de Universidad de Navarra, tras regresar a sus respectivos países de origen.

Concebida desde sus inicios como una exposición itinerante, 'Currículum' ha recorrido países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Perú, Bolivia y Argentina gracias a un formato que facilita su traslado y montaje.

La iniciativa surgió a raíz de una investigación editorial sobre la producción arquitectónica de jóvenes profesionales latinoamericanos, entre los que se identificó a numerosos antiguos alumnos de este programa académico, según explicó a EFE el actual director del máster, Ruben Labiano.

La exposición pretende mostrar, según Labiano, "cómo el máster influyó en su modo de entender la arquitectura" a través de los proyectos que estos profesionales desarrollaron posteriormente en sus países.

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Entre los cuatro arquitectos ecuatorianos cuyos trabajos forman parte de la exposición se encuentra Bernardo Bustamante, autor de 'Casa del Sol', una vivienda de fin de semana construida en una zona agrícola a las afueras de Quito.

También figura como participante la arquitecta ecuatoriana Gabriela Quiñones, quien, tras trabajar cuatro años en España, regresó a Ecuador y desarrolló una "residencia particular" en Quito en la que combinó hormigón visto y el metal crudo, con especial atención a los detalles de los acabados.

Aunque la exposición recoge proyectos públicos y privados, predominan los encargos particulares que, según Massad, refleja una problemática sobre la que cabría reflexionar en América Latina: la falta de concursos de obra pública.

La muestra se inauguró en el marco de la XXV Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Bajo el lema "prohibido no tocar", la bienal busca este año acercar la arquitectura a la ciudadanía mediante conferencias, exposiciones y la instalación de nueve pabellones por la ciudad.