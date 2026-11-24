De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, la electricidad y el jitomate fueron los principales impulsores en el encarecimiento de los precios, al aportar juntos cerca del 89 % del aumento neto.

"En la primera quincena de noviembre de 2026, el INPC registró un nivel de 148.110 puntos: aumentó 0.54 % respecto a la quincena anterior", detalló el órgano autónomo mexicano.

Este aumento es el noveno consecutivo desde la primera quincena de julio y el mayor incremento desde la primera mitad de marzo, cuando los precios subieron un 0,62 %.

En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0,47 % y la anual, de 3,61 %

El resultado también mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

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En contraste, la cebolla y el transporte aéreo registraron las caídas que más moderaron la inflación, con descensos del 16, 9% y 7,81 %, respectivamente.

Por componentes, el índice no subyacente, que incluye los productos agropecuarios, los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno, aumentó un 2,72 % quincenal y un 4,90 % anual.

Por su parte, el índice subyacente, que permite seguir la tendencia de los precios al excluir componentes de alta volatilidad o sujetos a decisiones administrativas, bajó un 0,10 % frente a la quincena anterior, tras haber subido un 0,16 % en la segunda mitad de octubre.

Los precios de la canasta de consumo mínimo, que reúne 170 bienes y servicios alimentarios y no alimentarios, subieron un 0,83 % en la primera quincena de noviembre, por encima del 0,54 % del índice general.

En términos interanuales, la canasta se encareció un 3,87 %, ligeramente por debajo de la inflación general del 3,96 %.

La inflación mexicana cerró 2025 en el 3,69 %, su tasa más baja para un cierre de año desde 2020 y el tercer descenso consecutivo al cierre de diciembre, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % de 2022.