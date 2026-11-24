La dirección del grupo parlamentario de La Izquierda en el Parlamento regional de la ciudad-estado acordó excluir a Vanessa Emde, que había obtenido un mandato directo en su distrito de Neukölln y había sido objeto de una gran controversia desde las elecciones regionales del pasado septiembre.

Formalmente, el motivo de la expulsión es que Emde supuestamente no ha cumplido lo acordado en una declaración sobre el antisemitismo que firmaron todos los diputados de izquierdas, como parte de un pacto para entablar contactos con los socialdemócratas y los verdes.

Después de que la diputada se negara a renunciar voluntariamente a su mandato, la dirección del partido solicitó su exclusión por "la pérdida de confianza y el daño" causado al grupo parlamentario.

Según el semanario Der Spiegel, 33 de un total de 44 diputados votaron a favor de su expulsión.

La decisión de la cúpula del partido el mes pasado de firmar la declaración contra el antisemitismo que exigían sus potenciales socios avivó las tensiones entre el ala más moderada y la más radical.

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Esta última llegó a manifestarse públicamente contra la cúpula, que según denunciaron está cediendo ante las presiones y la campaña de desprestigio lanzadas por los rivales del partido tras su primera e histórica victoria en las elecciones de septiembre.

La propia Emde está considerada casi como una extremista en Alemania por haber afirmado, por ejemplo, que duda de que los Estados tengan un "derecho a la existencia", con el que sí cuentan, sin embargo, las personas, lo que se interpreta como una negación del derecho a la existencia de Israel.

Desde septiembre, La Izquierda se ha visto enfangada en escándalos de antisemitismo que han debilitado seriamente su posición negociadora para formar una coalición de Gobierno.

Después de que trascendiera que varios políticos, entre ellos otro diputado regional, habían tenido contacto con figuras que han sido vinculadas al crimen organizado y con el grupo terrorista palestino Hamás, socialdemócratas y verdes habían exigido a La Izquierda que se desprendiera de Emde como condición para negociar.

La Izquierda, Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD) tienen previsto presentar a principios del nuevo año un acuerdo de coalición que les permita gobernar la capital alemana con la izquierdista Elif Eralp como alcaldesa.