"Los logros de Cuba en materia de salud pública, alcanzados con tanto esfuerzo, deben protegerse", afirmó Adhanom Ghebreyesus durante su última jornada de una visita oficial a Cuba, según detalló un comunicado de la organización.

El directivo resaltó que "el suministro de vacunas esenciales por parte de la OMS y la OPS es una muestra más" del compromiso "de apoyar a Cuba frente a importantes desafíos sanitarios y de ayudar a mantener el acceso a servicios de salud fundamentales".

Adhanom Ghebreyesus subrayó que la OMS continuará "al lado del pueblo cubano para proteger la salud, salvar vidas y sostener los avances logrados".

La contribución de la OMS servirá para apoyar la inmunización de aproximadamente 62.000 recién nacidos, más de 780.000 infantes, y más de 110.000 personas pertenecientes a otros grupos de riesgo, además de respaldar las acciones de prevención y control de la rabia, puntualizó el texto de la organización.

El comunicado señaló, además, que, durante muchos años, "Cuba ha mantenido una cobertura de vacunación muy elevada, superior al 98 % y en 2025, dicha cobertura descendió al 95 %".

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El director general de la OMS llegó a Cuba el pasado domingo en una visita oficial de tres días en los cuales recorrió instituciones sanitarias y de biotecnología, y sostuvo conversaciones con autoridades del sector salud sobre el apoyo financiero y estratégico con el equipo de las Naciones Unidas en la isla y otros socios de cooperación.

Adhanom Ghebreyesus también se reunió con el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, a quien expresó su voluntad de "continuar buscando vías para apoyar la Salud Pública del país caribeño ya sea con fondos de la OMS o movilizar recursos de otros socios".

Durante su estancia en el país caribeño, el directivo recorrió el Hospital Pediátrico Universitario "William Soler" y el cardiocentro pediátrico homónimo, donde se reunió con trabajadores de la salud y con las familias de los niños que reciben atención en dichos centros.

La delegación que lo acompaña entregó insumos y equipamiento médico esenciales para reforzar la capacidad de respuesta de la institución.

Esta es la segunda que realiza Adhanom Ghebreyesus a Cuba desde 2018 como director de OMS y a su llegada expresó su disposición a comprender la situación del país y "usar esta visita para entender mejor los desafíos" que enfrenta la isla sumida en una profunda crisis energética y económica, a fin de "poder movilizar a la comunidad internacional para apoyarlos".