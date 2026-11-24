"Impulsó nuevos líderes mujeres a través de la red de mujeres africanas, y se aseguró de que los activistas jóvenes pudiesen trabajar para conseguir la igualdad", expresó la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en una sesión de ONU Mujeres por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este miércoles 25 de noviembre.

Mohammed destacó de ella no solo su "increíble legado y sus logros", sino también "su humanidad, su calidez como persona y su sonrisa".

"Podía articular lo que muchos padecían porque ella había padecido mucho de eso", aseguró.

Isha Dyfan, experta independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, recordó que Phumzile Mlambo-Ngcuka fue parte de la lucha de liberación de Sudáfrica y por la justicia social antes de convertirse en la primera mujer vicepresidenta de este país.

Durante su cargo, "llevó adelante la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad y el empoderamiento", y como directora de ONU Mujeres combatió la violencia contra ellas y convirtió ese tema "en una prioridad para el sistema de la ONU y la agenda global".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, destacó que, durante la pandemia de la Covid-19, que "encerró a las mujeres con sus abusadores", exigió que los gobiernos actuarán por la repercusión en la salud mental de las víctimas.

Por su parte, la actual directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, la definió como "una gigante en la lucha para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas".

Nacida en la localidad de Clermont, en la provincia de KwaZulu-Natal (este) en 1955, Mlambo-Ngcuka formó parte del primer Parlamento de Sudáfrica tras el establecimiento de la democracia constitucional en 1994, después del fin del régimen segregacionista del apartheid y cuando Nelson Mandela, primer presidente negro del país, fue elegido.