La exención del IVA, impulsada por los socialistas con el apoyo de Chega, se aplicará durante tres meses a partir de enero y podrá prorrogarse tras una evaluación.

Para compensar la pérdida de recaudación, la misma enmienda suprime el tipo reducido del 10 % en el impuesto sobre la renta que el Gobierno había previsto para los propietarios con alquileres de hasta 2.300 euros al mes. El tipo volverá al 25 %.

En materia de vivienda, ambos partidos respaldaron también una garantía pública para cubrir impagos de alquiler y daños imputables a los inquilinos.

El texto elimina además de forma permanente la comisión por amortizar anticipadamente las hipotecas a tipo variable, que el Gobierno pretendía mantener suspendida durante 2027.

Otra enmienda socialista, respaldada por Chega, establece que, si el Gobierno concede un complemento extraordinario a los pensionistas en 2027, ese importe se incorpore de forma permanente a las pensiones.

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Los dos partidos también apoyaron congelar las tasas universitarias en el curso 2027-2028, frente a la propuesta del Ejecutivo de actualizarlas con la inflación.

El Parlamento aprobó asimismo una iniciativa del PS que obliga al Gobierno a pedir autorización a la Cámara para disponer de determinados saldos que puede utilizar para conceder préstamos o garantías y adquirir participaciones en empresas públicas.

En el último tramo de la negociación, los socialistas lograron además extender a los emigrantes jubilados que regresen al país una exención parcial o total, según sus ingresos, sobre las pensiones que perciban del extranjero.

El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, estimó que los cambios podrían llevar a un déficit de entre el 0,2 % y el 0,7 % del PIB, según la duración de las medidas, aunque consideró más probable que las cuentas se mantengan en equilibrio.

El proyecto inicial preveía un superávit del 0,1 %. El líder socialista, José Luís Carneiro, sostiene que las enmiendas mantienen el equilibrio entre ingresos y gastos de la propuesta original.

El pleno comenzará a las 14.30 hora local (misma hora GMT). La abstención prevista del PS permitirá al Gobierno de centroderecha sacar adelante las cuentas. El líder de Chega, André Ventura, confirmó este lunes que su partido votará en contra.