Según informó la compañía en un comunicado, el proyecto Narambuena prevé una inversión de 11.688 millones de dólares durante los próximos 21 años.

El proyecto comprende el área Narambuena, ubicada en la zona norte de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste de Argentina).

El área es operada por YPF y su titularidad es compartida al 50 % con la empresa Compañía de Desarrollo No Convencional.

Según indicó YPF, la iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo 'shale' (no convencional) con producción de gas asociado, con una producción de unos 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045 y una producción de gas asociada de aproximadamente 3 millones de metros cúbicos diarios.

Durante la vida del proyecto se prevé la perforación de 606 pozos.

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"Se estima que el proyecto Narambuena generará exportaciones por aproximadamente 33.000 millones de dólares entre 2027 y 2059", dijo YPF.

La iniciativa prevé generar unos 2.970 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

El proyecto Narambuena es la segunda de las tres iniciativas que YPF impulsa bajo el RIGI para el desarrollo de la zona norte de Vaca Muerta.

En conjunto, estos tres proyectos representan inversiones por aproximadamente unos 44.000 millones de dólares durante los próximos 26 años, incluyendo la perforación de alrededor de 2.200 pozos con vistas a alcanzar una producción de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

El RIGI, puesto en marcha en Argentina en 2024, otorga a grandes proyectos de inversión acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.