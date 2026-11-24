El Congreso de Movilidad Humana con Enfoque de Derechos, organizado por la Defensoría del Pueblo de Panamá junto a la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), reúne durante dos jornadas a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales y sociedad civil.

Durante la inauguración, el embajador de España en Panamá, Moisés Morera Martín, subrayó la necesidad de situar a las personas en el centro de las políticas migratorias para evitar que el fenómeno se reduzca a una perspectiva administrativa.

"Debemos situar siempre a las personas en el centro de nuestras políticas. No hablamos de cifras, rutas o expedientes, hablamos de seres humanos, de familias y de comunidades", afirmó el diplomático.

Morera Martín, defendió la importancia de disponer de instrumentos jurídicos y políticas públicas para responder a las nuevas formas de desplazamiento, así como instituciones sólidas y voluntad política para mitigar los riesgos durante las rutas.

"Confío en que este congreso contribuya a consolidar alianzas, generar aprendizajes y, sobre todo, impulsar compromisos que puedan traducirse en mejoras concretas en la vida de las personas", añadió el embajador.

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Por su parte, la defensora del pueblo de Panamá, Ángela Russo, dijo a EFE que uno de los grandes objetivos de este congreso "es promover lo que en derechos humanos corresponde" que es que se vea "a los migrantes como titulares de derechos humanos y no como delincuentes".

Russo planteó asimismo la urgencia de redefinir las instalaciones de recepción migratoria para que funcionen como centros de acogida y no como recintos de detención, para que los migrantes reciban asistencia para continuar su trayecto o retornar si así lo deciden.

Esta perspectiva, explicó, responde a las visitas realizadas a albergues temporales como el de Metetí, en la provincia de Darién, la selva que conecta Suramérica y Centroamérica y que fue el epicentro de una crisis migratoria y humanitaria entre 2021 y 2024.

Asimismo, el congreso centrará también uno de sus ejes en el desplazamiento de comunidades ante situaciones de emergencia, con atención a los casos de Isla Cañas y Cañas, áreas situadas en la provincia panameña de Los Santos que fueron duramente golpeadas por el terremoto de 7,7 que sacudió a una parte de Panamá el pasado 9 de octubre.

El terremoto, al que han seguido más de mil réplicas, algunas sentidas por la población y que han provocado evacuaciones preventivas, dejó tres personas muertas y millones de dólares en pérdidas materiales.

La agenda del congreso incluye analizar asuntos como la protección de las personas frente a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los actos de violencia y las desapariciones durante las rutas migratorias.

Las dos jornadas de trabajo tienen como objetivo definir una hoja de ruta interinstitucional para reforzar la prevención y protección de los derechos de la infancia, la adolescencia, las mujeres y las personas mayores o en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de capacitación para la gestión de políticas migratorias fundamentadas en los derechos humanos, orientado a mejorar la coordinación institucional y ofrecer respuestas a la movilidad humana.