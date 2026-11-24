El pasado 25 de octubre el presidente brasileño ganó las elecciones en segunda vuelta tras el triunfo de su rival, el ultradrechista Flávio Bolsonaro, en la primera votación, una remontada inédita en la historia democrática del país.

Para unos el ejemplo de Lula llena las elecciones de un aire de épica, mientras para otros alimenta el temor a una recuperación electoral del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se reunió la pasada semana con el líder brasileño en Madrid.

"Ver que algo así es posible permite soñar", afirma a EFE Sergio Arenillas, de 31 años, para quien la victoria de Lula constituye una fuente de inspiración ante el "peligro" de la extrema derecha.

Una lectura muy distinta hace João Fonseca, que ve similitudes entre Lula y Sánchez "en la parte negativa", ya que considera a ambos candidatos populistas.

Pero los paralelismos entre los líderes progresistas no son la única sombra sobre los electores en São Paulo, que también reconocen rasgos comunes al otro lado del espectro ideológico.

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Fernanda de Sousa, brasileña hija de españoles, considera que España corre el riesgo de atravesar una experiencia similar a la vivida durante el Gobierno ultra de Jair Bolsonaro (2019-2023).

Para ella, existen grandes semejanzas entre el bolsonarismo y las ideas de Vox, a los que considera "un modelo que no funciona".

A sus 87 años, Milagros Barbaruado lleva 73 viviendo en Brasil, pero mantiene intacto su vínculo con España, de la que se denomina "fanática, española de médula".

Llegó al país sudamericano con 14 años y vota por primera vez porque no quiere quedarse de brazos cruzados mientras "España está muy triste".