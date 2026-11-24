La nueva producción, titulada SNL France, se estrenará el 19 de diciembre en la cadena de televisión de pago Canal+, a cuatro meses de la primera vuelta de los comicios prevista el 18 de abril, de la que saldrán los dos candidatos que se disputen el Elíseo en la segunda y definitiva del 2 de mayo.

El comediante y actor francés Manu Payet será el presentador del episodio inaugural, que tendrá una duración de 52 minutos y se transmitirá en directo con público en el estudio, informó Canal+.

El formato incluirá un elenco de 10 comediantes, 'sketches' sobre temas de actualidad, segmentos pregrabados y actuaciones musicales en vivo, añadió la cadena de pago.

La adaptación se realizará bajo licencia de NBCUniversal Formats, división de Universal Studio Group, y contará con la coproducción de Black Dynamite, Douze Doigts Production y Canal+, que emite la versión estadounidense del programa desde hace más de una década.

El equipo de guionistas estará encabezado por el dúo formado por Hugo Benamozig y David Caviglioli, responsables de comedias francesas como 'Le Flambeau', 'Platane' y 'Terrible Jungle'. También participará en la escritura Lison Daniel, integrante del elenco y coguionista de 'Call My Agent: The Movie'.

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El primer invitado musical será RnBoi, artista francés de R&B, que interpretará una nueva canción escrita para el programa.

El elenco inicial reunirá a intérpretes procedentes del teatro, el cine, la televisión, el monólogo cómico y las redes sociales.

El lanzamiento francés se suma a la expansión internacional de la franquicia. La versión británica, Saturday Night Live UK, emitida por Sky, registró 3,1 millones de visualizaciones durante su primera temporada y más de 570 millones de reproducciones de videos en redes sociales, según NBCUniversal.

Corea del Sur también figura entre los mercados donde el formato ha tenido continuidad: SNL Korea completó recientemente su octava temporada y obtuvo 19 premios.

Francia intentó adaptar el programa en 2017, cuando una versión presentada por Gad Elmaleh emitió un único episodio en la cadena M6.

Creado por Lorne Michaels en 1975, Saturday Night Live celebró su 50 aniversario en 2025 y ha servido de plataforma para las carreras de figuras de la comedia estadounidense como Eddie Murphy, Bill Murray, Tina Fey, Will Ferrell y Amy Poehler.