Ucrania ha reivindicado todos y cada uno de esos ataques, con los que intentaba poner en evidencia la creciente debilidad del jefe del Kremlin y lo irreales que son sus demandas a Ucrania y Europa. Conscientes del daño causado a la imagen del líder, el Kremlin, el Ministerio de Defensa y la propaganda rusa ocultan todos esos reveses de las miradas de los ciudadanos de este país, pero los medios independientes no dan tregua a Putin.

Si hace mucho tiempo que la Armada rusa no puede abandonar sus puertos en el mar Negro por miedo a los ataques de los drones acuáticos ucranianos -Turquía cerró el estrecho debido a la guerra en virtud de la Convención de Montreux-, Kiev intenta ahora hacer lo mismo con el Báltico y el Mediterráneo.

El hundimiento de la corbeta Mercury en Libia -Putin se enorgulleció de su lanzamiento hace tres años- ha sido un duro golpe para el orgullo de la Armada rusa. Perteneciente a la Flota rusa del mar Negro, Moscú pensaba que el puerto de Bengasi era un lugar seguro.

Las imágenes de satélite muestran que el buque es irrecuperable. Además, fue alcanzado en las costas libias el carguero MV ANGARA. El Kremlin tomó nota del mensaje de que no hay puerto seguro para los buques rusos.

Y es que el sábado también fue golpeado en el Golfo de Finlandia el Sparta II, un barco perteneciente a una empresa vinculada al Ministerio de Defensa ruso. Ese ataque no ha sido reivindicado por Kiev, al que Moscú acusó de terrorismo.

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El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, llamó a los gobiernos de la zona a que tomen medidas para impedir que Kiev lleve el conflicto a las aguas del Báltico, mar rodeado totalmente por países de la OTAN desde el ingreso de Finlandia y Suecia en 2023.

Si el puente de Crimea, atacado en tres ocasiones la pasada semana, ocupó los titulares, no ocurre lo mismo con los bombardeos diarios de refinerías, el eslabón más débil de la retaguardia rusa. La prensa lo considera moneda común, pero el caso es que la mitad de las mayores refinerías del país han sido atacadas en las últimas semanas.

Las autoridades aún no ha anunciado los plazos de reconstrucción del estratégico puente, lo que confirma la gravedad del daño causado, pero es que algunas de las refinerías martilleadas por Kiev han tenido también que suspender sus actividades hasta nuevo aviso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que Kiev ha logrado reducir a la mitad la capacidad de refinado de Rusia, lo que coincidió con el acuerdo de exportación de diésel suscrito entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, antes de las elecciones legislativas.

Como resultado, según la prensa, al menos tres petroleros con diésel ruso han tenido que cambiar de rumbo y atracar en Brasil después de que los teóricos clientes estadounidenses dieran marcha atrás por temor a las sanciones.

Sólo el lunes fueron atacadas dos refinerías más en la región sureña de Rostov, que tuvo que suspender sus actividades, y en los Urales (Perm), además de un depósito de petróleo en la república de Tatarstán.

Mientras, la prensa independiente estimó el lunes en casi medio millón (490.000) los soldados rusos muertos en Ucrania. Para ello, se basaron en los datos del servicio nacional de estadísticas, Rosstat, jaqueado recientemente.

Los portales Meduza y Mediazona precisan que otros 230.000 soldados se dan por desaparecidos, con lo que los caídos en acción en el frente ucraniano podrían superar los 700.000, el mismo número de militares rusos desplegados oficialmente en Ucrania.

Las bajas rusas no dejan de aumentar en los últimos meses -superaron las 54.000 en octubre-, ya que son una minoría (2 %) los combatientes que mueren tras ser alcanzados por armas de fuego. El 92 % de los militares rusos mueren por explosiones y heridas causadas por metralla. Es decir, la mayoría perecen víctimas de los drones, bombas aéreas, proyectiles de artillería y misiles.

Por ello, Rusia tiene cada vez más dificultades para completar sus unidades, incluso reclutando, como hace actualmente, hombres que en tiempos de paz serían descartados por motivos de salud.

Según los expertos, las crecientes bajas -que entre muertos y heridos podrían ascender a los dos millones-, sumado a los certeros ataques y sabotajes ucranianos, hacen que Putin tenga cada vez más razones para detener la guerra.