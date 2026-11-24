La Comisión publicó este martes la medida en el Diario Oficial de la Unión Europea, como consecuencia de una investigación que puso de manifiesto que las importaciones de vehículos híbridos a la UE han aumentado significativamente desde 2023, explicó en un comunicado.

La medida de salvaguardia provisional estará en vigor durante un máximo de 200 días, y podrían imponerse medidas definitivas en un plazo de nueve meses a partir del inicio de la investigación, un plazo que podrá prorrogarse por un máximo de dos meses.

Bruselas dejó claro que, si bien las medidas de salvaguardia implementan el acuerdo alcanzado en octubre con China para moderar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, "se aplicarán a todas las importaciones de vehículos híbridos, independientemente de su origen".

Así, la Comisión impondrá una restricción cuantitativa en forma de contingentes de importación por país exportador, estableciendo una cantidad máxima de vehículos híbridos que pueden importarse a la UE mientras estén vigentes las medidas de salvaguardia provisionales.

Detalló que el aumento de las importaciones de turismos híbridos en la UE se ha visto impulsado por el creciente exceso de capacidad de producción a nivel mundial, así como al mayor recurso a medidas restrictivas del comercio en otros mercados importantes.

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La investigación reveló que los fabricantes de turismos híbridos con sede en la UE están perdiendo cuota de mercado, lo que "pone en peligro la viabilidad a largo plazo de su negocio de vehículos híbridos, a pesar del crecimiento del mercado de la UE".

"Se ha constatado que la amenaza de perjuicio grave para la industria de la UE es inminente, lo que requiere la adopción de medidas de salvaguardia para proteger a los productores de la UE", zanjó el Ejecutivo comunitario.

Las cuotas de importación se asignarán de dos maneras: a países específicos con un interés sustancial en el suministro de vehículos híbridos de pasajeros al mercado de la UE ("cuotas específicas por país") y a todos los demás orígenes (una "cuota residual").

Las cuotas específicas por país se fijaron al nivel de las importaciones registradas procedentes del país respectivo en 2025, incrementadas en algo más del 15 %, indicó la CE.

Agregó que a los países con una cuota superior al 2 % de las importaciones de la UE en el año 2025 se les asignó una cuota específica por país, y una cuota residual para todos los demás orígenes.