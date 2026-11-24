En un comunicado emitido por la UA, Youssouf expresó su "profunda preocupación por la amenaza que estos ataques representan para la seguridad marítima" y exigió "el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Libia".

También instó a todas las partes a "actuar con moderación y abstenerse de cualquier acción que pueda involucrar aún más a Libia en conflictos externos", sin mencionar en ningún momento a Rusia o a Ucrania.

Asimismo, el jefe de la Comisión (secretariado) pidió una investigación "rápida, independiente y transparente" para esclarecer las circunstancias de los ataques e identificar a sus responsables.

Por último, Youssouf reafirmó "la solidaridad de la UA con el Estado y el pueblo de Libia" y enfatizó que "ningún país africano debe convertirse en campo de batalla para conflictos originados fuera de sus fronteras".

Ucrania reivindicó este lunes los ataques, cuyo objetivo es poner coto a la influencia rusa en el Mediterráneo y en África.

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El Gobierno de Bengasi inició una investigación conjunta con Rusia para esclarecer los hechos, a la vez que pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que profundice en las averiguaciones para revelar las circunstancias de los ataques y evitar que se repitan.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Volodímir Zelenski reivindica una operación de este tipo.

Además, el pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.