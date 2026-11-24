Según explicó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa, el número de víctimas de violencia doméstica subió en un 2,8 % hasta 280.129, de las que el 70,6 % fueron mujeres, mientras que el 75 % de los presuntos agresores fueron varones.

En total, 292 personas, seis más que el año anterior, fueron asesinadas en Alemania en actos de violencia doméstica, entre ellas 209 mujeres y niñas.

Aunque las estadísticas no recogen la motivación del agresor, por lo cual estas muertes no se pueden clasificar formalmente como feminicidios, 130 de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.

Esto quiere decir que la Policía registra cada tres días la muerte de una mujer a manos de su pareja o expareja, destacó la ministra alemana de Justicia, Stefanie Hubig, en la misma rueda de prensa.

Por otro lado, 54.675 mujeres y niñas, de las cuales aproximadamente la mitad eran menores de edad, fueron registradas como víctimas de delitos sexuales, un 2,3 % más que en 2024, a pesar de que el año pasado descendiera la criminalidad en su conjunto.

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Para hacer frente a esta situación, la ministra de Educación, Familia, Ancianos, Mujeres y Jóvenes, Karin Prien, hizo hincapié en la necesidad de ampliar los proyectos de prevención en las escuelas, tomando como modelo los países escandinavos o Reino Unido.

"España es otro ejemplo del que podemos fijarnos en muchas cosas en el ámbito penal y también en la coordinación de los diferentes niveles", afirmó en relación a la cooperación entre la justicia, la policía y los servicios sociales.

Dobrindt también recordó que el Gobierno alemán ha decidido recientemente introducir el "modelo español" de la tobillera electrónica, por el que la víctima recibe una alerta si el agresor se acerca.

Además, señaló que se invertirán 11 millones de euros en seguir desarrollando un proyecto piloto basado en una aplicación móvil camuflada que permite documentar con fotos y vídeos episodios de violencia doméstica.

El ministro del Interior destacó que más del 31 % de las mujeres víctimas de violencia no poseían la nacionalidad alemana y que, igual que en años anteriores, los no alemanes estuvieron "sobrerrepresentados" entre los supuestos agresores.

Esto lo vinculó con "situaciones culturales" en las que se parte de una "supuesta supremacía del género masculino sobre el género femenino".

Por su parte, la vicepresidenta de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales (BKA), Martina Link, afirmó también que un factor detrás de la subida es que "en partes de la sociedad" crece la mentalidad de "rechazo contra la igualdad", lo que incrementa el riesgo de violencia contra las mujeres.

No obstante, Link explicó también que el aumento se debe al incremento de las denuncias, gracias a una mayor disponibilidad de recursos de apoyo y a más sensibilización social.

De este modo, ha subido el número de casos en los que la denuncia se produce pasado un tiempo de la supuesta agresión, argumentó, y señaló que en 2025 el 44,4 % de los hechos denunciados como delitos de violencia contra mujeres tuvieron lugar en realidad el año anterior.