Este y otros datos - obtenidos a partir de entrevistas a más de mil mujeres y adolescentes -muestran cómo la epidemia está agravando la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en los hogares afectados por medidas de aislamiento, cuarentena o seguimiento de contactos, dijo hoy en Ginebra el responsable para emergencias sanitaria de Unicef, Douglas Noble.

Siete de cada diez mujeres consultadas viven en hogares que han pasado por alguna de esas medidas sanitarias y, entre ellas, casi dos de cada tres declararon haber sufrido nuevos episodios de violencia o un aumento de los que ya padecían, explicó Noble a su retorno de una misión que le llevó a varias localidades del este de la RDC.

En ese contexto, la organización congoleña Sofepadi, que trabaja desde hace 26 años en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, observó un aumento de visitas de más de tres veces en los ocho espacios seguros que gestiona.

"Lo que nos cuentan es preocupante. Algunas mujeres nos hablan de la violencia que sufren en sus hogares, otras describen la inseguridad a la que se enfrentan cuando salen a buscar comida para sus familias, mientras la vergüenza, el estigma o el miedo a la enfermedad les impiden pedir ayuda", relató por videoconferencia la coordinadora nacional de Sofepadi, Sandrine Lusamba.

Por otro lado, algunas familias restringen los desplazamientos de las mujeres por temor a infectarse o las culpan cuando el virus entra en sus hogares, a pesar de ser ellas las que asumen la mayor parte de las tareas vinculadas a la epidemia, como cuidar a familiares enfermos, preparar a quienes mueren para los entierros o trasladarse a centros sanitarios llevando a menudo a niños enfermos, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación de Unicef, en la que ha colaborado con Sofedapi y la Universidad de Washington (Estados Unidos),constituye el primer sistema de vigilancia en tiempo real de la violencia contra mujeres y adolescentes durante el brote activo de una enfermedad.

En el caso actual epidemia de ébola en la RDC, las mujeres - nueve de cada diez - relacionan el aumento de la violencia en su contra con el estrés y el miedo a esa letal enfermedad, que solo en este brote ha causado más de 11.600 casos, incluidas casi 6.700 muertes.

Más de un tercio de las entrevistadas describió también un aumento del control sobre sus vidas, seguido de abusos emocionales y psicológicos, aunque otras denunciaron agresiones físicas y sexuales.

Desde junio, Unicef y las organizaciones con las que colabora en el terreno han prestado apoyo a más de 3.300 supervivientes de violencia de género en las provincias congoleñas de Ituri y Kivu del Norte.

Sin embargo, la protección de mujeres y niños sigue siendo uno de los componentes menos financiados de la respuesta al ébola, con un déficit presupuestario del 76 %, precisó Noble.