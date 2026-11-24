El fabricante anunció este lunes la restitución de Huang apenas 11 días después de su dimisión, una decisión que el presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó personalmente al afirmar que había convencido al consejo de administración con garantías de que su vuelta no suponía un riesgo para la seguridad nacional.

Huang había anunciado su renuncia el 12 de noviembre tras conocerse varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed, empresa singapurense investigada por el posible contrabando de chips al gigante asiático.

Sin embargo, la vuelta de Huang ha levantado dudas sobre la independencia del consejo y las posibles consecuencias legales para Nvidia, advierte hoy The Wall Street Journal en un editorial.

"El regreso de Huang no elimina las posibles responsabilidades legales de Nvidia y puede agravarlas", sostiene el diario.

También, argumenta que la intervención de Trump puede "alimentar las investigaciones de los demócratas" en el Congreso y "poner en duda la eficacia de los controles de exportación a China".

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El editorial apunta a posibles responsabilidades de Nvidia por presuntamente proporcionar información engañosa a los inversores, un asunto que ya investiga la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), según informó la semana pasada el diario.

Además, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió el pasado jueves una citación a Nvidia para determinar si sus chips o información confidencial llegaron a China y esclarecer el alcance de la actuación de la tecnológica.

El papel de Trump también ha suscitado críticas sobre la independencia del consejo de la empresa: expertos citados por The New York Times consideran que ha dejado al órgano en "una posición de subordinación" al presidente.

"Ha castrado al consejo", afirma al diario David Yoffie, exconsejero de Intel, mientras que Edward Fishman, director del Centro de Geoeconomía del Consejo de Relaciones Exteriores, asegura que "un consejero delegado acaba de demostrar que los intereses de su empresa pueden prevalecer sobre la seguridad nacional".

El origen de la controversia está en las sospechas de que chips avanzados de Nvidia acabaron en China a través de intermediarios, pese a las restricciones estadounidenses a su exportación.

La investigación interna de Nvidia examina los vínculos de Huang con Alice Huang, antigua directiva de la singapurense Megaspeed, de quien las autoridades estadounidenses sospechan que mantiene vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

Megaspeed, investigada desde 2024 por el posible desvío de chips a China, fue vetada como cliente por Nvidia en junio de 2025, y el pasado lunes incluida en la lista negra comercial de EE. UU.

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, confirmó este martes que las investigaciones sobre Megaspeed continúan en su país y en Estados Unidos, y que los chips adquiridos por la empresa fueron enviados a otros países sin pasar físicamente por Singapur.

Mientras, tres presidentes de comités de la Cámara de Representantes aseveraron ayer que el regreso de Huang no pone fin a las investigaciones sobre el posible desvío de chips a China para fines militares.

"La decisión no elimina las amenazas a la seguridad nacional ni las cuestiones que aún deben abordarse", afirmaron en un comunicado.

Nvidia, por su parte, afirmó ayer que su investigación interna sigue abierta y que Huang cooperará. También, informó de que el consejo había formado recientemente un comité de seguridad nacional y controles de exportación.

En Wall Street, las acciones de la firma cotizaban a las 12:40 (17:40 GMT) a 153,42 dólares, un 7 % menos que el lunes, aunque un 22,2 % por encima del cierre del viernes.

Aun así, seguían un 35,9 % por debajo de su máximo histórico de cierre, de 239,24 dólares, alcanzado el 6 de octubre.