Las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 % al cierre del lunes, su mayor subida diaria en 23 años, lo que impulsó a Wall Street, donde el índice tecnológico Nasdaq avanzó un 6,5 % y firmó su mejor jornada desde 2025.

Los repuntes se producen después de darse a conocer el regreso de Huang, fundador de Nvidia, a la cúpula de la tecnológica, tras dimitir el 12 de noviembre al revelarse su supuesto romance con la empresaria Alice Huang, a quien Estados Unidos señala por ser una supuesta espía de Pekín.

Aquí lo más destacado del arranque de las negociaciones en Asia, que se recupera de una tendencia bajista ante dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA):

El índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 9,03 % tras arrancar las negociaciones, hasta los 40.136,53 puntos, después de acumular una caída del 17,5 % la semana pasada.

Las firmas tecnológicas registraban aumentos generalizados a las 10:15 hora local (02:15 GMT): TSMC, MediaTek, Foxconn, Delta Electronics y ASE Technology subían cerca de un 10 %, el máximo diario permitido en el parqué taiwanés.

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El referencial Taiex venía de sufrir entre el 16 y el 20 de noviembre la mayor caída semanal en puntos de su historia, 7.641,83 en total.

El principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi , se disparaba un 7,04 % o 331,64 puntos transcurrida la primera hora y media de negociación, situándose en 5.040,18 enteros, mientras el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba una subida del 5,2 %, o 33,02 puntos, hasta las 668,47 unidades.

El operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando se registran subidas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

Samsung Electronics y SK hynix, las dos firmas surcoreanas de mayor capitalización bursátil, se alzaban un 8,5 % y un 10,5 %, respectivamente, al tiempo que la firma de inversión en tecnología SK Square y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se revalorizaban más de un 10 %.

En Japón, el referencial de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 3,96 % o 2.242,2 puntos en la apertura de la sesión, hasta los 58.678,85 enteros, mientras el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 2,43 %, o 89,41 puntos, hasta las 3.763,63 unidades.

El sector de los semiconductores abría con las mayores ganancias: Advantest se disparaba casi un 12 %; Disco, un 10,6 %; y Tokyo Electron, un 9 %. El fabricante de chips Kioxia subía más de un 7 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial y que ha apostado fuerte por OpenAI, el creador de ChatGPT y competidor de Anthropic, subía por encima del 3 %.

Las bolsas de la China continental se sumaban a la tendencia positiva regional, aunque de forma más tímida: los parqués de Shanghái y Shenzhen subían un 0,47 % y un 0,92 %, respectivamente, hasta el descanso del mediodía, y el índice que aglutina a sus trescientos principales valores, el CSI 300, hacía lo propio en un 0,57 %.

El parqué de Pekín registraba algo más de acción, con ganancias del 1,83 %, aunque su relevancia es menor dada su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

La nota discordante la ponía el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que bajaba un 0,39 % pasadas las 12:00 hora local (04:00 GMT), con el índice que mide la evolución de los valores tecnológicos, el Hang Seng Tech Index, retrocediendo un 0,99 %.

En el Sudeste Asiático también predominaba el verde, con Filipinas a la cabeza de las subidas (1,46 %), mientras las bolsas indias no operaron por festivo nacional.