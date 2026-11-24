"Excelente gestión, la verdad que desde que entra la persona le van indicando los pasos, todo muy bien, muy organizado. Veo imágenes que están pasando en Colombia, en Londres, y acá casi no tenemos cola. Muy buena información, desde que llega la persona hasta que se va, son cinco minutos", afirma a EFE en el centro de votación el apoderado de Vox, Walter Valentín Spraggon.

Preguntado sobre su opinión respecto a la custodia de los votos depositados en la urna o recipiente especial para los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, destacó que "se está haciendo bien": "No podemos decir que no, se ve que hay profesionalidad".

"Me hubiese gustado que tuviesen la misma seguridad de las cajas que tienen los otros votos", argumentó, al reconocer que esas cajas están custodiadas.

Spraggon se expresó así tras la polémica alentada precisamente por su partido, que denunció que en los consulados españoles se estaban habilitando "cajas de cartón" para los nacionalizados por la ley de nietos, cuestionando la legalidad del procedimiento.

Según fuentes diplomáticas en Buenos Aires, en esa urna especial se han emitido desde el pasado sábado, cuando comenzaron las votaciones, unos 300 votos.

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Esos recipientes se habilitaron para resguardar los votos de quienes adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y no pudieron demostrar en el plazo dado por el Supremo español que eran nietos o nietas de exiliados a causa de la Guerra Civil o el franquismo.

Por su parte, la apoderada del PSOE en el centro de votación de Buenos Aires, Marta Martínez, expresó también a EFE que "el funcionamiento ha sido muy fluido, hay buena presencia de votantes y no ha habido ningún inconveniente, ni largas colas".

Más de 520.000 personas están habilitadas para votar en las elecciones españolas en Argentina, donde se encuentra el mayor número de españoles en el exterior. Solo en el Consulado General de Buenos Aires están convocados 331.000 electores.