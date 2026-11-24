En octubre, el país recibió 1.108,6 millones de dólares por este concepto, un aumento de 143 millones (14,8 %) frente al mismo mes de 2025 y de 51,5 millones en comparación con septiembre pasado.

En un comunicado, el Banco Central destacó que el crecimiento se produjo pese al complejo contexto internacional, marcado por la persistencia de los conflictos en Oriente Medio, que han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, generado presiones inflacionarias y reducido el ingreso disponible de los hogares.

Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de las remesas, con 835,7 millones de dólares en octubre, equivalentes al 81,4 % del total de los flujos formales recibidos.

El organismo emisor señaló que el comportamiento de las remesas procedentes de Estados Unidos está estrechamente vinculado al desempeño de la economía de ese país, donde residen más de 2,3 millones de dominicanos.

España ocupó el segundo lugar, con 59,9 millones de dólares (6,1 %), seguida de Italia, que aportó el 1,2 %; Suiza, con el 1,1 %, y Haití, con el 1 %.

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El resto de los recursos procedió de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

El Banco Central proyecta que las remesas recibidas por el país alcanzarán los 12.600 millones de dólares al cierre de 2026, lo que supondrá un nuevo máximo anual.