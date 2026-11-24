"Esas personas no tenían que morir. Murieron por la violencia política y el racismo", dijo a EFE Yaneth Flores, responsable de incidencia política de Avow, organización que defiende el derecho al aborto en Texas.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) difundió la semana pasada el primer informe desde la prohibición estatal del aborto en 2021, un año antes de que el Supremo revocara la protección constitucional a ese derecho.

La publicación llega rodeada de críticas: se retrasó hasta después de las elecciones de medio mandato, dejó fuera las muertes de 2022 y 2023 y no menciona el aborto ni examina el impacto de las restricciones en la salud materna.

Con todo, el informe revela que la tasa de mortalidad materna (muertes por cada 100.000 nacidos vivos) bajó de 23,5 en 2021 a 20,5 en 2024.

Las condiciones de salud mental pasaron de representar el 7 % de las muertes maternas en 2021 al 20 % en 2024. Ese año, la depresión y el abuso de sustancias estuvieron entre las principales causas.

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También aumentó la proporción de muertes violentas, por suicidio u homicidio: pasaron del 5 % de los fallecimientos relacionados con el embarazo en 2021 al 19 % en 2024. Todos los homicidios fueron cometidos por la pareja de la víctima y la mayoría de las mujeres que murieron de forma violenta tenía antecedentes de violencia de pareja.

Estados Unidos registra la mayor tasa de mortalidad materna entre los países de altos ingresos. Las mujeres afroamericanas, latinas y nativas americanas, así como las personas con menos recursos, se ven especialmente afectadas.

Kari White, directora ejecutiva y científica de Resound Research for Reproductive Health, lo atribuye a la falta de un sistema de salud integral, al elevado número de personas sin seguro y al "racismo estructural y la desigualdad en la atención médica".

En Texas, más del 70 % de las madres fallecidas en 2021 y 2024 no tenía seguro médico o estaba cubierta por Medicaid, el programa público de salud para personas con bajos ingresos. "Hay una clara disparidad socioeconómica en las muertes relacionadas con el embarazo", señaló White.

El DSHS explicó al medio Texas Tribune que el comité dejó fuera los años 2022 y 2023 porque acumulaba retrasos en el análisis de los datos. Para Flores, la omisión "distorsiona lo que este informe puede decirnos sobre la mortalidad y la morbilidad maternas en Texas".

"Con solo 2021 y 2024 revisados, no podemos seguir con precisión los cambios que afectan a la salud materna ni crear políticas para abordarlos", afirmó.

El documento sí señala que los retrasos en el acceso a la atención médica fueron una de las barreras más comunes para prevenir las muertes de 2021 y la principal en 2024.

White dijo que esa conclusión coincide con entrevistas a médicos de estados que prohíben el aborto, realizadas por su equipo y otros investigadores. Según explicó, algunos profesionales retrasan la atención por temor a sanciones penales o a las políticas de sus instituciones.

"Algunos de esos retrasos pueden terminar en situaciones en las que la paciente casi muere y otros, trágicamente, en la muerte de la persona embarazada", advirtió. No obstante, subrayó que el informe no aporta información suficiente para vincular los casos analizados con las leyes que restringen el aborto.

La partera Dinah Waranch, que durante años ha testificado ante el comité, cuestionó que las revisiones se basen solo en expedientes médicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan entrevistar también a los familiares de las fallecidas, algo que el estado de Texas no hace.

"Además de aportar información vital al comité, escuchar a las familias les da paz. Por el amor de Dios, déjenlas participar", reclamó.

Para Flores, reconocer a las mujeres detrás de las cifras es el punto de partida: "Esos números (...) tienen nombres. Tienen historias, vidas, familias, hijos que dejaron".