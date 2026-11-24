La cifra de víctimas supone un aumento del 10 % con respecto a 2024 y es la más alta desde 2020, de acuerdo con las estadísticas anuales de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL por sus siglas en inglés), coalición de organizaciones galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1997.

Un 84 % de las víctimas identificadas fueron civiles, y al menos 1.690 fueron niños, según su nuevo informe.

Birmania (Myanmar) encabezó la lista de países con más víctimas el pasado año (1.891), seguida de Siria (1.602, un 50 % más que en 2024), donde muchos heridos y fallecidos eran personas que intentaban regresar a sus hogares tras el fin de más de 13 años de guerra civil.

A continuación se situaron Afganistán (497), Palestina (319), Nigeria (298) y Ucrania (275), mientras que en undécima posición figuró Colombia, con 139 víctimas, y en la región latinoamericana también se registraron víctimas en México, Venezuela y Ecuador.

El pasado año estuvo marcado por la retirada de Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania del tratado, lo que según ICBL ha supuesto uno de sus mayores desafíos para el tratado, que está en vigor desde hace casi tres décadas.

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Tras estas salidas - con el argumento de la amenaza rusa- algunos de esos países ya han anunciado planes de fabricación o adquisición de estos artefactos explosivos: Polonia proyecta adquirir 15 millones de minas antipersona y Finlandia producir un millón en el plazo de dos años.

"Son pasos hacia atrás muy peligrosos , pero no definen el tratado", valoró la directora de ICBL, Tamar Gabelnick, quien recordó que por otro lado un país como Líbano se ha unido recientemente al tratado, pese al delicado contexto del conflicto entre Israel y Hezbolá, que tiene graves repercusiones en la población.

Ucrania, por su parte, notificó a las Naciones Unidas su decisión de "suspender" la aplicación del tratado debido a su conflicto con Rusia, aunque ICBL advirtió que esa medida no está contemplada por el pacto.

Según el informe anual, 15 países que no son parte del tratado producen minas antipersonas o planean hacerlo en el futuro, entre ellos India, Birmania, Polonia, Rusia y Corea del Sur.

De los 162 Estados parte, 94 han reportado la destrucción completa de todas sus reservas anteriores de este armamento, que sumaban 55 millones de minas antipersona, y Croacia declaró el fin de las operaciones de limpieza en 2025.

ICBL indicó que al menos 65 países o territorios están contaminados por minas antipersona, incluidos ocho con áreas minadas que suman más de 100 kilómetros cuadrados: Afganistán, Camboya, Irak, Ucrania, Azerbaiyán, Marruecos y las dos Coreas.

En 2025 un total de 22 Estados parte limpiaron en total 388 kilómetros cuadrados contaminados con minas.

Grandes potencias militares como Estados Unidos, Rusia, China o la India siguen sin ser parte del tratado.