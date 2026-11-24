La líder de Agrupación Nacional (RN) ocupa la séptima posición, con un 38 % de opiniones favorables, cinco puntos menos que en octubre, mientras que el dirigente de La Francia Insumisa (LFI) se sitúa en el puesto 21, con un 33 %, dos puntos más que en la anterior encuesta, según el sondeo de Ifop-Fiducial para Paris Match y Sud Radio publicado hoy.

La clasificación está encabezada por el empresario Michel-Édouard Leclerc, con un 52 % de opiniones favorables, seguido del exjudoca y también candidato al Elíseo, Teddy Riner (45 %), que entra por primera vez en este sondeo; y la tercera plaza la ocupa la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde (42 %), quien abandonará su puesto en el BCE en febrero y se especula con su eventual candidatura a las presidenciales francesas de abril-mayo.

El cuarto puesto es para el exministro Jean-Louis Borloo (42 %) y el quinto para el expresidente François Hollande (40 %), quien también valora lanzarse a la carrera presidencial de 2027.

Otros aspirantes o posibles candidatos al Elíseo también quedan fuera del podio.

La sexta plaza la ocupa el ex primer ministro Dominique de Villepin, con un 39 %, tras perder seis puntos, después de oficializar recientemente su candidatura a sustituir a Emmanuel Macron en la jefatura del Estado.

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Mucho más lejos en la clasificación de cincuenta personalidades favoritas de los franceses se sitúa el ex primer ministro Édouard Philippe, que ocupa la decimoquinta posición, con un 35 % de opiniones favorables, seis puntos menos que en octubre. El alcalde de Le Havre es el mejor situado del espacio del centro político para el Elíseo.

El ex primer ministro Gabriel Attal se sitúa en el puesto 30 de personajes favoritos de los franceses, con un 30 % de opiniones favorables, cuatro puntos menos, mientras que el exministro del Interior Bruno Retailleau registra un 28 %, un punto menos, en la decimocuarta plaza de esta clasificación de 50.

Justo en mitad de la lista, en el puesto 25, se sitúa el eurodiputado Raphaël Glucksmann, con un 32 %, cuatro puntos menos, y con un peor resultado en la izquierda que el candidato comunista al Elíseo, Fabien Roussel, en la posición 18 de la clasificación.

El estudio, que no cuestiona sobre la intención de voto, mide la imagen pública de 50 personalidades a partir de la proporción de encuestados que declaran tener una opinión 'buena' o 'excelente' de ellas.

La encuesta se realizó por teléfono entre el 18 y el 21 de noviembre a una muestra de 1.011 personas mayores de 18 años, representativa de la población francesa.