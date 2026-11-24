Desde esa antigua cámara acorazada situada en el sótano de la sede central del Instituto Cervantes en Madrid, su director, el también poeta Luis García Montero, ensalzó la figura de Sabines (1926-1999).

"Su lenguaje directo, su sinceridad y su capacidad para hablar de las contradicciones de la existencia humana hicieron de sus versos un lugar de encuentro para quienes buscan en la poesía una forma de comprenderse a sí mismo", dijo García Montero

A su juicio, Sabines supo expresar de manera sencilla los sentimientos más profundos como el amor, la soledad, el dolor y la muerte.

De todas las obras, destacó 'Los Amorosos: Cartas a Chepita', 'Tarumba' o 'Algo sobre la muerte del mayor Sabines' que, según él, forman parte de "una tradición literaria que nos recuerda que la poesía no es ajena a nuestras vidas, sino que nace precisamente de ella".

Una de las hijas del poeta mexicano, Julieta Sabines, dedicó unas palabras al que "en su ejercicio de poeta desnudaba su alma para ofrecer su visión de la vida a quien quisiera oírla", pero quien al mismo tiempo escribía :"No soy un poeta: soy un peatón"

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Resaltó que, además de entretener a sus hijos con poemas de Rubén Darío, Amado Neruda, Pablo Neruda, Adolfo Prieto o Juan Ramón Jiménez, de tener cuadros de Rafael Alberti o José Luis Cuevas, y de guardar "libros por doquier", siempre había unos libros de ajedrez en su mesilla de noche.

"Mi padre se levantaba muy temprano, todos los días a las 4.00 o 4.30 se ponía a jugar ajedrez en el comedor de la casa acompañado solamente de una taza de café, un cigarrillo y el gato sentado en la silla de al lado", recordó.

Jaime Sabines pasó por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó primero Medicina antes de dejar esa carrera e ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras.

En homenaje, el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, Ciro Murayama, depositó unos expedientes del estudiante Sabines en la Caja de las Letras.

Destacó también que el legado de Sabines se situará justo enfrente del de su gran amiga Rosario Castellanos.

Se conocieron en la UNAM, donde los dos coincidieron como estudiantes de Filosofía, después de descubrir "que no tenían vocación para lo que habían elegido inicialmente, la Medicina y el Derecho", resumió Murayama.

Terminó con el poema 'Tlatelolco 68', sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 a raíz de unas protestas de los estudiantes, ya que, a su juicio "en esta época de sombras para las libertades y los derechos humanos conviene rescatar" ese texto.

El legado depositado en la caja 1549 incluye, entre otros documentos, las obras completas de Federico García Lorca -el mexicano era un apasionado lector de la generación del 27-, una edición de lujo de 'Algo sobre la muerte del mayor Sabines', la primera edición de 'Crónicas del volcán' y fotos familiares.