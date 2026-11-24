Los migrantes arribaron el pasado viernes bajo un acuerdo entre EE.UU. y Liberia enmarcado en el endurecimiento de las políticas antiinmigración de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Sí, hemos recibido a más migrantes procedentes de Estados Unidos", declaró a EFE el director ejecutivo de la Comisión de Repatriación y Reasentamiento de Refugiados de Liberia, el abogado y exministro Jerror Cole Bangalu, quien rehusó aportar más detalles aludiendo a la delicada naturaleza del asunto.

Una fuente policial confirmó a EFE, bajo condición de anonimato, que llegaron 25 migrantes, que la mayoría de los deportados son de origen sudamericano y que el grupo incluye dos mujeres.

El primer grupo de 20 deportados a Liberia desde EE.UU. aterrizó en el Aeropuerto Internacional Roberts, en la ciudad de Harbel (oeste), el pasado 20 de agosto, según informó entonces a EFE el portavoz del Ministerio de Justicia liberianos, Jutonu Kollie.

El Gobierno de Liberia reveló dos días antes de esa llegada que había aceptado recibir a 1.200 personas de terceros países deportados por Washington en el plazo de un año, las cuales podrían solicitar asilo en el país africano o abandonarlo si así lo deseaban.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Monrovia aseguró entonces que los deportados incluirían "ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar" y precisó que los trasladados no serían criminales ni estarían siendo procesados "bajo ninguna circunstancia".

Además, señaló que no había "recibido ninguna compensación" a cambio, si bien contaría con "apoyo" para gestionar el programa y reforzar sus sistema de migración.

Liberia se sumó así a otros países que han firmado acuerdos de deportación con la Administración de Trump desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025.

Otros son El Salvador, Esuatini, Burundi, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona o la República Centroafricana (RCA).

Estos acuerdos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.

El Tribunal Supremo estadounidense autorizó el pasado 29 de septiembre al Gobierno de Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a deportados a terceros países, dejando en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a esas personas sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión.

Así, EE.UU. puede continuar, de momento, con el programa, a la espera de que el alto tribunal emita una decisión definitiva sobre el caso, que llegará probablemente a mediados de 2027.

ONG han pedido a los países receptores rechazar estos acuerdos porque exponen a los afectados a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Desde la reelección de Trump y hasta el pasado 31 de agosto, más de 25.000 migrantes han sido enviados a terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.