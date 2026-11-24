Un asesor de Hasina confirmó el martes a EFE que la exmandataria planea poner fin a su exilio en la India, a pesar de estar condenada a muerte en Bangladés por la represión contra las manifestaciones que la derrocaron en 2024.

"El Gobierno también tiene claro su plan. Cuando regrese, será enviada a la cárcel y la ley seguirá su curso", declaró la viceministra de Asuntos Exteriores de Bangladés, Shama Obaed, durante una rueda de prensa.

No está claro cómo se produciría el retorno. Hasina ha solicitado un nuevo pasaporte y el envío de un avión para facilitar su traslado, peticiones que Daca ha rechazado, insistiendo en que debe ser extraditada por Nueva Delhi.

"Sheikh Hasina es una persona condenada. Existen numerosas acusaciones contra ella por violaciones de los derechos humanos (...) En cualquiera de nuestras 84 misiones (embajadas), vaya donde vaya, será detenida", afirmó Obaed.

El anuncio de Hasina se produce en medio de una escalada de tensiones con los partidarios de la hoy ilegalizada Liga Awami, quienes han organizado manifestaciones violentas y bloqueos en apoyo al regreso de su líder durante las últimas semanas.

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Este mes, Bangladés ha registrado al menos 121 explosiones de cócteles molotov y 99 incidentes de incendios provocados en vehículos, incluido el transporte público, informó este martes Zahed Ur Rahman, asesor del primer ministro Tarique Rahman.

Según el asesor, al menos cinco personas han muerto —entre ellos cuatro simpatizantes del gobernante Partido Nacionalista de Bangladés (BNP)— y otras 11 han resultado heridas en ataques presuntamente vinculados a la Liga Awami.

El recrudecimiento de la violencia llevó al primer ministro Tarique Rahman a hacer un llamamiento a la unidad nacional entre los partidos políticos que apoyaron el levantamiento contra Hasina en julio y agosto de 2024.

El Partido Nacional de los Ciudadanos (NCP), compuesto en su mayoría por estudiantes que desempeñaron un papel destacado en las protestas, se comprometió este martes a resistirse a Hasina si esta intentaba regresar a Bangladés sin ser devuelta como prisionera.

"Creo que Hasina está intentando generar expectación. No tiene intención de volver. Su regreso ya no está en sus manos. Es un asunto entre Bangladés y la India. Queremos que la India la extradite como prisionera", declaró a la EFE el portavoz del NCP, Sarwar Tusher.

El jefe de la oposición en el Parlamento, Shafiqur Rahman, del partido Jamaat-e-Islami, decidió acortar su viaje internacional a Australia y Malasia y regresar esta misma noche a Bangladés ante la tensa situación, según explicó a EFE el portavoz del partido, Ehsanul Mahbub Zubair.

"Necesitamos una unidad nacional sólida frente a cualquier intento de desestabilizar el país. No permitiremos que nadie lo haga", afirmó Zubair.

Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024, tras un levantamiento popular que puso fin a sus 15 años de mandato. La represión de las protestas se saldó con hasta 1.400 muertos, según las Naciones Unidas.

En noviembre de 2025, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés la condenó a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión. Hasina ha rechazado el veredicto, calificándolo de persecución política.

Su permanencia en una ubicación secreta en la India sigue siendo un punto de fricción entre Nueva Delhi y Daca. Bangladés ha solicitado en repetidas ocasiones su extradición, mientras que la India asegura que está estudiando la petición, aunque ha evitado establecer plazos para responder al país vecino.