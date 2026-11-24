Esta es la perspectiva que expone el informe anual que publica este martes el organismo de Naciones Unidas para la lucha contra el sida (ONUSIDA), como antesala del día internacional dedicado a sensibilizar a la opinión pública sobre esta enfermedad, el 1 de diciembre.

Los países donde la situación es incierta son Benin, Esuatini, Kenia, Lesoto, Nepal, Ruanda y Zimbabue, en medio de una disminución del 12 % de los fondos destinados al control del VIH en África subahariana y el Caribe.

"La financiación nacional aumentó en todos los países de ingresos bajos y medios hasta alcanzar los 10.400 millones de dólares, pero la financiación internacional se redujo en un 18 % en 2025 y las contribuciones de Estados Unidos (el mayor donante) cayeron en casi un 20 %", explica el informe.

Esta situación empeoró un déficit que se venían acumulando desde 2011, cuando otros donantes internacionales empezaron a reducir sus aportes hasta un 59 % entre ese año y 2024.

África subsahariana acumula la mitad de todos los casos de transmisión de VIH en el mundo, de los que el 56 % corresponde a mujeres.

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En ese continente la reducción del contagio ha sido más notable, mientras que en el resto del mundo las cifras se mantienen estables.

El año pasado se mantuvo el avance en otras áreas, lo que permitió que el 89 % de personas que conocían su situación de portadores del virus reciban tratamiento antirretroviral, que ha hecho que esta enfermedad pase de ser condena de muerte segura a un estado con el que se puede vivir.

Según ONUSIDA, el 95 % de las personas en tratamiento presentaban una carga viral indetectable, una cifra cercana a uno de los mayores objetivos que el mundo se ha fijado hasta 2030.

El año pasado, 570.000 personas de todo el mundo murieron a causa del sida, entre ellas 61.000 niños (entre 0 y 14 años), lo que equivale a casi 1.600 muertes al día, siendo la tuberculosis la principal causa de fallecimiento.

Los nuevos modelos de ONUSIDA muestran que 3,4 millones de personas padecen una enfermedad por VIH en fase avanzada (o sida), lo que representa el 8 % del total de personas que viven con el virus.

El informe ofrece datos que indican que si bien nivel mundial el 79 % de adultos portadores del VIH reciben tratamiento, persiste la desigualdad entre regiones.

Mientras en Europa y Norteamérica ese porcentaje se repite, en Latinoamérica es del 71 % y baja hasta el 55 % en el norte de África y Oriente Medio, donde las cifras son las más bajas.