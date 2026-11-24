El consejero encargado de Asuntos Consulares, Patricio Rumeu, detalló que más de 800 ciudadanos votaron de manera presencial hasta la mañana del martes, frente a los 562 que votaron en total en los anteriores comicios generales.

En cuanto a los españoles nacionalizados por la ley de nietos cuyo voto está suspendido por la decisión del Supremo, Rumeu dijo que solo han recibido hasta el momento cinco papeletas que custodiarán hasta una resolución judicial definitiva y aseguró que el porcentaje de residentes afectado en la capital estadounidense "es mínimo".

Por su parte, Clara González, personal diplomático que gestionaba la entrada de los electores, incidió en que el derecho de estas personas al sufragio está "suspendido" por la decisión del Supremo, por lo que se limitan a custodiar las papeletas "en una urna aparte" para tenerlas "bien controladas" sin que estas se incluyan en el escrutinio.

El personal consular primero revisa el censo a través de una aplicación electoral donde se indica qué electores están afectados por la suspensión del voto, tras lo que recogen la papeleta, que se mantendrá aparte y diferenciada para su envío a la Junta Electoral Provincial competente.

La votación presencial para los inscritos del Censo de Electores Residentes-Ausentes (CERA) comenzó el pasado sábado, día en que EFE comprobó largas colas en la Embajada con votantes que no habían recibido por correo la documentación electoral que el personal diplomático procedía a facilitar para que los que ejercieran el derecho al voto.

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José Ignacio Marín, residente en Estados Unidos desde hace 13 años, votó en el extranjero por primera vez para estas elecciones, a pesar de vivir a más de una hora en coche, porque "lo que se juega España es muchísimo", expresó a EFE.

Una situación similar contó Héctor Pérez, un trabajador del Fondo Monetario Internacional, que decidió acudir a las urnas por primera vez desde que se mudó a EE.UU. hace nueve años para cumplir con "la obligación de todo ciudadano".

"Llevo viviendo desde Estados Unidos desde 2009, pero sigo teniendo raíces en España", dijo la joven Marta Georgina, quien votó de forma presencial, en lugar de por correo como en anteriores comicios, por el "simbolismo" del acto que confiere "importancia" a los comicios.

Durante estos días, la sede consular de España en Washington se convierte en un colegio electoral, con papeletas de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas distribuidas en espacios señalizados con sus respectivas banderas.