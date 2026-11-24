"Zelenski y yo podríamos sentarnos en un avión y volar a Moscú. Yo sería el garante de su seguridad", declaró Lukashenko en una entrevista exclusiva con Le Point, de la que el semanario francés avanzó este martes un breve extracto en sus redes sociales.

Ante la incredulidad de la entrevistadora, el mandatario bielorruso insistió en su propuesta de que él y Zelenski viajen a la capital rusa para mantener conversaciones con Putin. "Podría sentarme con él, volar a Moscú, sentarnos y hablar", mantuvo.

Lukashenko, aliado de Moscú y cuyo país facilitó en 2022 la invasión rusa a gran escala de Ucrania, reconoció que Zelenski probablemente no aceptaría la propuesta, pero instó al mandatario ucraniano a poner fin a la guerra.

"Si no acepta, que continúe la guerra, que vaya él mismo al frente con un kaláshnikov y que combata. La guerra continúa y hay que detenerla. Podríamos llegar a un acuerdo", sostuvo.

El presidente bielorruso, considerado el último dictador de Europa, señaló que Ucrania, Bielorrusia y Rusia deben decidir conjuntamente su futuro, ya que son "tres pueblos eslavos". "Lo esencial -dijo- nos corresponde a nosotros".

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En ese sentido, expresó su convencimiento de que los tres países podrían alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

"Estoy seguro, estoy convencido. LLegaríamos a un acuerdo más rápidamente que con ustedes sobre el fin de esta guerra, sobre el futuro y sobre la organización, y la gente lo aceptaría", recalcó.

Pese a la falta de evidencias, el mandatario bielorruso aseguró además que Rusia está ganando la guerra en el terreno militar y al ser preguntado sobre en qué se basaba para afirmarlo, respondió: "Lo veo. No hay cambios importantes en el frente, pero Rusia avanza progresivamente, lentamente", afirmó.

"Muere gente, pero es la guerra. Avanza progresivamente", reiteró.