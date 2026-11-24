El objetivo es, según informó este martes el Elíseo, "analizar los principales desafíos del campo y las negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea, en particular la financiación de la Política Agrícola Común (PAC)".

La reunión, prevista para las 16.00 horas, tendrá lugar antes de la cumbre europea del jueves y viernes en Bruselas, donde los líderes comunitarios debatirán la propuesta presupuestaria para el periodo 2028-2034.

La presidencia francesa considera insuficiente el proyecto presentado, especialmente por los recursos previstos para la PAC y las ayudas directas a las rentas agrarias.

Francia, principal beneficiaria de esta política europea, recibió más de 9.000 millones de euros anuales entre 2023 y 2027.

Las ayudas comunitarias representan más de la mitad de las subvenciones públicas al sector agrícola francés y alrededor del 66 % de los ingresos de sus agricultores.

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Macron había prometido a los agricultores que ningún euro faltaría en el próximo ciclo presupuestario de la PAC, pero la propuesta actual contempla una reducción de su financiación.

Al encuentro asistirán representantes de los principales sindicatos del sector, entre ellos Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA, la mayor organización agraria francesa, así como dirigentes de Jóvenes Agricultores, Coordinación Rural y Confederación Campesina.

La organización europea Copa-Cogeca, que agrupa a las principales asociaciones agrarias del continente, ha convocado una manifestación para el jueves contra la propuesta presupuestaria y mantiene que la financiación de la agricultura debe considerarse una cuestión de seguridad alimentaria.