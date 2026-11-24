"Zarpó entre el 9 y el 10 de noviembre. Y ya han pasado 13 días. No hemos recibido noticias ni señales de vida de estas personas", declaró a medios locales Seydina Issa Laye, alcalde de la localidad capitalina de Yoff, de cuya costa partieron los migrantes.

Laye, que cifró en 175 el número de desaparecidos, detalló que ha solicitado una operación de búsqueda para encontrar a estos jóvenes y que aún mantiene la esperanza de hallarlos con vida.

Por su parte, el Ministerio de Pesca y Economía Marítima envió una delegación encabezada por el jefe de gabinete de la cartera ministerial, Baba Ndiaye, para transmitir su apoyo a las familias de los migrantes desaparecidos.

A su vez, los familiares pidieron al Gobierno la movilización de los recursos necesarios para encontrar a sus seres queridos.

"Son jóvenes, en su mayoría pescadores. Algunos de ellos están casados ​​(...). Sabemos que embarcaron el 9 de noviembre. Son 172 en total. No tenemos noticias de ellos desde esa fecha", explicó Baye Ngagne Diène, padre de uno de los pasajeros de la embarcación, citado por la Agencia de Prensa Senegalesa (APS, pública).

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Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026 hasta octubre pasado.

Seis embarcaciones precarias fueron rescatadas este lunes en la isla española de El Hierro y otras dos llegaron a la de Tenerife con 815 personas a bordo, entre ellas 48 menores, informaron a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Desde principios de noviembre, la Armada senegalesa ha rescatado a unas 4.200 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió el pasado miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió a su ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones" para atajar la migración irregular.