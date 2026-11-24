Entre los arrestados había algunos de los delincuentes más peligrosos buscados por la Policía, señaló la Met en un comunicado, en el que especifica que imágenes grabadas por las cámaras que llevan los agentes en sus uniformes muestran cómo perseguían a toda velocidad a uno de los sospechosos en el sur de Londres.

En otro incidente, agentes equipados con pistolas eléctricas persiguieron y detuvieron a otro sospechoso después de que un hombre fuera presuntamente apuñalado en Romford, este de la ciudad.

La Met indicó que estas acciones formaron parte de la "Operación Sceptre", que supuso una semana de intensa intervención policial destinada a combatir los delitos cometidos con armas blancas.

Para ello, los agentes utilizaron información de inteligencia y sistemas de reconocimiento facial en tiempo real, mientras que también hicieron inspecciones en comercios.

El responsable de la lucha contra los delitos con armas blancas en la Met, James Conway, señaló en el comunicado que "cada cuchillo que incautamos es un arma menos que puede utilizarse para herir a alguien. Por eso combatimos sin tregua los delitos con armas blancas en todos los niveles: desde quienes las portan y utilizan en nuestras calles hasta quienes las importan y distribuyen".

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"Nuestro trabajo está dando resultados. Los robos cometidos con arma blanca han disminuido cerca de un 17 % durante el último año", agregó.

Además de los robos, el uso del arma blanca es un problema de violencia en Londres. Esta situación golpea en muchos casos a jóvenes de los barrios más vulnerables, quienes a menudo se ven atrapados en dinámicas de rivalidad territorial, exclusión o miedo que los llevan a portar cuchillos como autodefensa.