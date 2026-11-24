Según informó a EFE Salvamento Marítimo, a las 03:42 GMT de este martes la tripulación de la Salvamar Navia terminó de desembarcar a 217 personas de origen subsahariano, de ellas 23 mujeres y 18 menores, que había rescatado previamente la Guardamar Caliope a 102 kilómetros al sur de la localidad de La Restinga.

Estas personas fueron transbordadas a la Navia, que los llevó a puerto.

La embarcación Salvamar Dipha acompañó a un segundo cayuco, como se conoce localmente al tipo de embarcaciones precarias en las que viajan, en el que iban 216 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, cuyo desembarco en La Restinga acabó a las 04:34 GMT.

Además, la Salvamar Navia acompañó al mismo muelle a un tercer cayuco avistado a 23 kilómetros y en el que iban otras 171 personas, 23 mujeres y 18 menores entre ellas. Su desembarcó finalizó a las 06:30 GMT.

La llegada de estas personas se produce tras el arribo el lunes de otras 815 personas, entre ellas también 48 menores, que fueron asistidos en la misma isla de El Hierro y en la de Tenerife.