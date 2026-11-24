El suburbio en el que juegan es un barrio no oficial de la ciudad española que conforma un extenso complejo de vivienda social y que tiene uno de los índices más altos de pobreza y exclusión del país.

El equipo está impulsado por Fundación Fútbol Más, que utiliza el deporte como herramienta de inclusión, bienestar emocional y transformación social, y la muestra forma parte de 'Goals for Hope', un proyecto que "busca cambiar la forma en que se cuenta la migración".

Así lo asegura a EFE Ofelia de Pablo, responsable junto a Javier Zurita de la productora Hakawatifilm y de esta iniciativa que ahora se inaugura en Sevilla y que se suma a otros trabajos realizados por la pareja en distintas localidades españolas en referencia a los refugiados.

"Se trata de romper los estereotipos negativos de la migración y que ellos mismos, cambiando la cámara de manos, cuenten sus propias historias", detalló De Pablo, que contrapone las imágenes "siempre muy duras" asociadas a este fenómeno con las de niñas "contando su futuro, sus ilusiones y sus sueños, que también tienen que ser escuchados".

Para ello, se llevaron las cámaras a casa y empezaron a narrar su día a día. "Hablan de lo que ellas quieren ser, de lo que tienen en casa, de lo que echan de menos de sus países", explica la impulsora de la muestra.

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Una de estas niñas es Evelyn, una ucraniana de 14 años que llegó hace tres a España y que eligió la palabra "alegría" como hilo conductor de sus imágenes.

"Hice muchas fotos con mis amigas porque con ellas siempre me siento alegre y a gusto", cuenta la ucraniana enseñando un retrato suyo frente a una tela de amapolas, la flor característica de su país de origen.

Su foto favorita es una con el resto de chicas del equipo "juntando las manos para formar entre todas una estrella". Asegura que jugar al fútbol le ayudó mucho a conocer a gente y "a socializar", sobre todo cuando al principio no hablaba español y se entendía a través del deporte.

Petra y Camila son hermanas, tienen 9 y 5 años y nacieron en Sevilla, de madre peruana y padre ecuatoriano. Aunque llevan residiendo en España desde siempre, se emocionan al recordar la comida de su país y las videollamadas con su abuela.

Su vínculo con el fútbol nació el día en que Petra se enfadó porque un niño intentó excluirla del campo de fútbol. "Un niño no decide lo que yo tengo que hacer", asegura la pequeña, en una frase que preside la foto que la retrata junto a su hermana.

Justo al lado, otra muestra a Camila con una corona "para demostrar la fuerza que tienen las mujeres", aseguran.

Seleccionado por el Ministerio de Cultura de España como proyecto con especial impacto social, 'Goals for Hope' acompaña la exposición de un programa educativo gratuito dirigido a centros de Educación Secundaria.

Los materiales parten de las fotografías, textos e historias creadas por las propias personas participantes y permiten trabajar migración, racismo, identidad, pertenencia y representación visual, fomentando el pensamiento crítico y el cuestionamiento de estereotipos.