El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, afirmó que se trata de un presupuesto "tremendamente penalizador" para los trabajadores, que han dedicado toda una vida al trabajo, y para los jóvenes.

Oliveira añadió que el proyecto debilita los servicios públicos, devalúa los salarios y las pensiones y sigue favoreciendo a los grandes grupos económicos, "muchos de ellos multinacionales".

Durante la concentración, los manifestantes ondearon banderas portuguesas y rojas de la CGTP-IN, exhibieron carteles con mensajes como "Basta ya de empobrecer al trabajador" y entonaron el lema "¡La lucha continúa!".

Ana Pires, de la Comisión Ejecutiva de la CGTP-IN, reclamó un aumento "significativo" de los salarios y las pensiones, y denunció que el 50 % de los trabajadores del país vive con unos ingresos brutos de hasta 1.000 euros, una cantidad que "no permite una vida digna", enfatizó.

Pires contrapuso esa cifra a los beneficios de la banca, que cifró en catorce millones de euros diarios, y a los de los grupos de los sectores de la energía, los combustibles y la alimentación.

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"Hay aquí un problema de fondo, estructural, en lo que respecta a la distribución de la riqueza. Hay dinero, lo que pasa es que está muy mal distribuido", afirmó la sindicalista, quien pidió destinar una mayor parte de la riqueza que producen los trabajadores a salarios, pensiones y derechos.

La enfermera Célia Matos, del Sindicato de los Enfermeros Portugueses, denunció que el presupuesto supone un "desmantelamiento" del Servicio Nacional de Salud, ya que no permite reforzar las plantillas y sigue destinando cerca de la mitad del gasto sanitario al sector privado.

"Los enfermeros trabajaron el año pasado 6,2 millones de horas extraordinarias, y esas son solo las que se pagan", señaló Matos, quien aseguró que hay muchas otras ni siquiera se contabilizan.

En tanto, Mariana Carneiro, portavoz de la Acampada de Lisboa -movimiento por la vivienda que permanece en la calle desde el 17 de octubre- calificó el texto de "presupuesto de guerra", porque contempla 4.000 millones de euros para soldados y armas, frente a cerca de 1.000 millones para vivienda, e incluye un recorte del 6 % en vivienda pública y otro del 1,5 % en sanidad, algo que consideró "inédito".

Carneiro explicó que fue el propio movimiento el que solicitó una reunión con el Ministerio de Infraestructuras y Vivienda, que ha fijado para este martes una reunión con la secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves, pero no con el ministro, Miguel Pinto, algo que consideró "una mala señal".

La portavoz aseguró que no quieren participar en "un encuentro meramente performativo" y que llevarán a la reunión su cuaderno reivindicativo, que incluye la derogación del nuevo régimen del arrendamiento urbano, la fijación de un tope a los alquileres en función de los ingresos de las familias y la ampliación del parque de vivienda pública.

Además, reclaman poner fin a los desahucios y las demoliciones sin una alternativa habitacional justa, destinar los edificios vacíos a vivienda, e impedir que los fondos inmobiliarios adquieran inmuebles residenciales.

Según la portavoz de la Acampada de Lisboa, en una década, los alquileres han subido un 100 % y el precio de compra de la vivienda, un 180 %.

Carneiro aseguró que aunque se levanten las tiendas de campaña, el movimiento continuará con "protestas creativas" para seguir sumando gente. También denunció que han sufrido tres cargas policiales "extremadamente violentas" a lo largo de las últimas semanas, en dos de las cuales ella resultó herida, relató.