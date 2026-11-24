El secretario invitó a la población a vacunarse y atribuyó el descenso de los contagios a la participación en la campaña de inmunización.

Una semana antes, el Gobierno había reportado 14 casos activos, 12 en Chiapas y dos en Quintana Roo, en el Caribe mexicano.

“Actualmente ya nada más tenemos 12 casos activos y nada más en un solo estado que es Chiapas. Eso da la tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante”, dijo Kershenobich en la conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Salud informó el 13 de noviembre que el país había aplicado 40,9 millones de dosis y alcanzado una cobertura de vacunación del 90 %, con la meta de llegar al 95 % en los tres meses siguientes.

En el punto más alto del brote, México registró 1.314 casos en una semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El brote comenzó en febrero de 2025 y acumuló 20.728 contagios confirmados y 50 muertes hasta el 19 de noviembre de 2026, según la Secretaría de Salud, y con el estado norteño de Chihuahua como epicentro, ya que concentró 21 de las defunciones.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció el 17 de noviembre que México había perdido la certificación después de que una comisión regional de expertos documentara que el virus circuló de forma continua en el país durante al menos 12 meses.

Kershenobich dijo que el Gobierno preveía la decisión y confió en recuperar pronto la certificación, aunque advirtió que persiste la posibilidad de brotes importados.