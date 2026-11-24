La movilización fue convocada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), cuyos líderes anunciaron que entregarán sus demandas a la Comisión de Minería y Energía del Parlamento, con el respaldo de algunos diputados y senadores de los grupos de izquierda.

Después de varias ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Gobierno peruano anunció el año pasado que este proceso vencerá a fines de este año para que los mineros en proceso de formalización pasen a un trámite simplificado, en tanto se aprueba una nueva ley de minería artesanal (Ley Mape), promovida por el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, el senador del partido Juntos por el Perú (JP), Moisés Chipana, dijo a los mineros movilizados que "las concesiones que se han entregado a las grandes mineras no están siendo explotadas".

El legislador de la región altiplánica de Puno, de extensa actividad minera, consideró importante que se pueda idear mecanismos para que "los mineros artesanales puedan trabajar en estas concesiones porque son ustedes quienes trabajan en estas concesiones".

En ese sentido, Chipana asumió el compromiso de "respaldar la ampliación del Reinfo porque la concesión minera debe ser para quien la trabaje, respetando las condiciones ambientales".

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El senador izquierdista criticó que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, haya cumplido cien días en el cargo y que, hasta el momento, "no hay orden ni autoridad" ni "tampoco ha resuelto los principales problemas del país, como la inseguridad ciudadana, el sicariato y la extorsión".

A su vez, el excandidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, acudió también a respaldar a los mineros artesanales y coincidió en que "a más de 100 días (de gobierno) ya tendrían que haber resuelto, concertado una nueva Ley Mape y un nuevo censo minero" para acelerar la formalización en este sector.

Sánchez exhortó a los grupos parlamentarios a la ampliación del Reinfo, ante "el fracaso del Estado" en cumplir con esa "responsabilidad democrática".

"Si hubiera voluntad política, el Gobierno podría ampliar este proceso de formalización", expresó el también exministro del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

A su vez, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) sostiene que el Reinfo ha permitido realizar actividades mineras "sin contar con los permisos y autorizaciones previas" y, durante más de una década, se ha extendido el proceso de formalización, "sin conseguir los objetivos planteados".

En tal sentido, afirma que ese mecanismo se ha convertido en "un escudo de la ilegalidad e impunidad" y expresó en un comunicado su preocupación por la demora en la aprobación de la nueva ley de minería artesanal.