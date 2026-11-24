Desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales, "las mujeres nicaragüenses han estado en la primera línea de la resistencia cívica, enfrentando una represión estatal marcada por la violencia de género", afirmó en una declaración la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, en víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La defensora de derechos humanos de esa ONG, la nicaragüense exiliada Arlen Pérez, dijo en un audio que la mayoría de las mujeres que han sido detenidas por motivos políticos en Nicaragua han sufrido desaparición forzada, y "han sido víctimas de tortura, tanto física como psicológica".

Actualmente, al menos 16 de los 72 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua que permanecen encarcelados por motivos políticos son mujeres, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).

En prisión las presas políticas están recluidas en condiciones inhumanas, mala alimentación y sin contacto con sus familiares en muchos casos, indicó Pérez.

"Eso es un tema de tortura física y psicológica tanto para ellas y afectaciones para su familia, que también tienen que enfrentar el no saber cómo ni dónde se encuentran sus familiares", anotó.

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La defensora aseguró, además, que los carceleros le dicen a las mujeres con hijos que son malas madres, "algo que no ocurre con los varones", y que amenazan a sus hijos y familiares.

Asimismo, Pérez alertó que las mujeres en condición de desaparición forzada afecta tanto a la detenida como a sus familiares por no tener información de ellos.

"Cuando un familiar es encarcelado, toda la vida de esa familia se ve totalmente desestabilizada. Es decir, probablemente sea esa persona la cabeza de familia, el que lleva el dinero al hogar, hay una distribución de tareas, hay una estabilidad emocional dentro de la familia y todo eso se resquebraja", razonó, por su lado, en un audio la directora de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, Claudia Pineda.

Pineda advirtió que las implicaciones emocionales en la familia "son muchas cuando se enfrentan a un prolongado periodo de silencio y de desaparición".

"Las familias sufren la ausencia de su ser querido, especialmente los menores de edad. También hay consecuencias sociales, hay un estigma social en la comunidad alrededor de las personas que son encarceladas, y luego también hay consecuencias económicas porque normalmente esas personas son las que generan los ingresos para el hogar", señaló.

Asimismo, para la directora de la AMJ, "la desaparición forzada no debería de ser algo normal" en Nicaragua.

"No debería de existir, es algo aberrante. ¿Cómo es posible que hayan familias que tengan más de dos años de no saber dónde está su familiar? ni siquiera se sabe si está vivo. ¿Cómo es posible que eso exista en este siglo y en un supuesto sistema basado en la democracia y en la libertad?", preguntó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.