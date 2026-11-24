Entre este martes y hasta el 10 de enero, el espacio barcelonés Espai Inmersa exhibe desde reinterpretaciones de obras maestras como 'La Gioconda', de Leonardo da Vinci, o 'El beso', de Gustav Klimt, a una reproducción a escala de 'El pensador', de Auguste Rodin y de la 'Venus de Milo'.

También resalta un esqueleto de dinosaurio, que ostenta un récord mundial Guinness formado por 80.020 ladrillos Lego, construido por Sawaya en su piso de Nueva York en el verano de 2007.

Asimismo, destacan la escultura de una nadadora hecha como si estuviera en la superficie del agua, creada en apenas quince días con 10.980 piezas, o la obra más emblemática del norteamericano, 'Yellow', con forma de persona que se abre el pecho a sí misma y que le dio fama internacional en 2007, con un total de 11.014 piezas

En un estudio en el que guarda más de cuatro millones de piezas, el artista crea muchas obras que tienen que ver con la condición humana y con la metamorfosis.

De hecho, 'Yellow', según se puede leer en una de las cartelas, trata sobre la metamorfosis que experimentó en el transcurso de sus viajes.

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En la sala protagonizada por la figura humana se exhiben desde esculturas sobre las máscaras que las personas "se ponen ante los demás" hasta un autorretrato hecho a partir de decenas de fotografías de su cabeza, que le llevó más de un mes de trabajo y el uso de 10.770 piezas.

En otro momento del recorrido, Sawaya muestra sus obras relacionadas con el interior del cuerpo humano con esculturas del cerebro, el corazón, los pulmones, la pelvis, los intestinos, la columna vertebral, el fémur, el cráneo, un molar e incluso una tiroides.

Esta última, la que concluye la serie, que le supuso cuatro días de trabajo con nódulos benignos incluidos y un total de 10.988 piezas.

El recorrido expositivo, con una duración de unos sesenta minutos apto para todas las edades, se inicia con una suerte de estudio del artista con objetos cotidianos que utiliza para sus obras a escala gigante, desde un lápiz a un globo terráqueo o un violoncelo.

Detrás de lo que parece sencillo, Sawaya, que decidió hace más de veinte años dejar su trabajo como abogado para dedicarse a crear desde el suelo esculturas como un moái de la isla de Pascua o la Estatua de la Libertad, explica que dibuja bocetos de sus obras creando, incluso, un papel cuadriculado para trasladarlos a piezas.

Gracias a la exposición, se puede conocer que el escultor apostó por este material porque le gustaba "llevar un juguete sencillo a un lugar donde nunca había estado", además de agradarle "la claridad de la pieza Lego, con sus ángulos rectos, sus líneas limpias, que vistas de lejos, ofrecen nuevas perspectivas y se transforman en curvas".

'Art of the Brick' fue visitada por más de dos millones de personas desde su creación hace más de dos décadas en ciudades de Europa, América, Asia y Oceanía.

Con entradas a partir de los 13,50 euros, la exposición llega a Barcelona de la mano de Proactiv Entertainment, en colaboración con Exhibition Hub y Knight Live.