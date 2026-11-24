"Mantenemos un diálogo con Ucrania en el que subrayamos la necesidad de la estabilidad en nuestras áreas próximas. Percibimos que Ucrania lo entiende y que también le preocupa", dijo Sandvik en rueda de prensa en Oslo.

El Sparta II, un carguero ruso, fue atacado en la mañana del sábado por drones ucranianos cuando navegaba por aguas internacionales en el golfo de Finlandia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó el ataque en una entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg publicada este martes, al calificar de "objetivo legítimo", ya sea en aguas territoriales de Rusia o en aguas neutrales, cualquier buque bajo bandera rusa que transporte armas o cualquier carga sujeta a sanciones.

Zelenski ya había reivindicado antes los dos ataques que sufrieron dos buques rusos cerca de las costas de Libia el mismo fin de semana.

"No es ni mi tarea ni la de Noruega decir a Ucrania cómo debe defenderse contra un ataque de Rusia contrario al derecho internacional", afirmó Sandvik, si bien resaltó la importancia de que Kiev también "actúe dentro del derecho internacional".

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Sandvik compareció con su homólogo ucraniano, Yevgueni Jmara, de visita en Oslo, donde ambos países acordaron ampliar su cooperación en un sistema de defensa antiaérea.