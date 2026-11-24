"La mayoría de los casos afectan a niños menores de un año. Debido a la limitada capacidad de confirmación en laboratorio, resulta difícil distinguir entre meningitis viral y bacteriana (la variante más peligrosa), lo que ralentiza la orientación de la respuesta", declaró en Ginebra el portavoz de la organización, Christian Lindmeier.

Según los datos recibidos por la OMS, desde mediados de octubre la notificación de contagios ha aumentado rápidamente llegando a 533 casos, además de cuatro fallecimientos, aunque reportes desde el terreno apuntan a nueve muertes por meningitis este año.

El portavoz dijo que la detección y el tratamiento temprano de los enfermos resultan esenciales, pero que para esto se debe permitir la entrada sin restricciones de suministros médicos a Gaza, lo que depende de decisiones que se toman en Israel, que controla el acceso al territorio.

Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias han pedido que se permita el acceso de materiales apropiados para hacer frente a los próximos meses de invierno, que encontrará a 1,4 millones de personas viviendo en carpas.

"Los refugios están sobrepoblados y son muy inseguros, las condiciones insalubres, sin suficiente agua potable ni saneamiento, todo lo cual aumenta el riesgo de propagación", recalcó la OMS.

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Lindmeier agregó que "situación es realmente grave" y recalcó que el conjunto de organismos de la ONU pide incesantemente " que se levante el bloqueo, de tal forma que los suministros humanitarios puedan llegar mucho más rápido y de manera mucho más eficiente, a diario, de forma continua y sostenible".

Aseguró que respeta las preocupaciones de seguridad que expresa Israel, pero al mismo tiempo insistió en que "tiene que haber una forma de hacer llegar equipos vitales para salvar vidas, desde tiendas de campaña hasta colchones, pasando por medicamentos, agua potable, combustible para las distintas estaciones y reparaciones de equipos médicos".