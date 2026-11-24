En en una Tribuna EFE-Casa de América conducida por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez, Hernández celebró que "los demócratas son el partido que se enfoca en programas de bienestar social" y subrayó que uno de los retos que tiene Puerto Rico "son los fondos de salud".

Por ello, el comisionado, que es el actual presidente del Partido Popular Democrático (PDD), auguró que la isla estará mejor posicionada para encontrar soluciones con una mayoría demócrata en Washington.

También destacó el papel de supervisión que puede ejercer el partido de oposición sobre el Ejecutivo estadounidense y dijo que los demócratas tendrán más capacidad de fiscalización a través de los comités legislativos.

"La revisión de cuentas suele producir resultados", sostuvo, y agregó: "Yo lo veo muy positivo, es una mezcla de enfoque de asertibilidad y rendición de cuentas".

En materia migratoria, Hernández recalcó que el Congreso tiene la capacidad de controlar la financiación de las agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y afirmó que los legisladores demócratas podrían utilizar ese poder para exigir fiscalización o supervisión a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Entre los posibles cambios, el comisionado destacó poder limitar los lugares en los que se realicen las redadas o las condiciones de los centros de detención.

No obstante, afirmó que no plantea necesariamente eliminar el ICE, sino que la agencia actúe de manera pacífica: "No digo dejar que haya inmigración sin control, es más bien que no sea una agencia violenta como la que hay ahora".

Sobre el debate acerca de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, Hernández mencionó que la isla debe centrarse en resolver sus problemas sociales y económicos antes de abordar la posibilidad de convertirse en el estado número 51 del país.

Según las últimas encuestas, "un 80 y pico por ciento de los puertorriqueños quieren estar vinculados a Estados Unidos, pero casi un 60 % no quiere ser estado", dijo.

A su juicio, las prioridades ahora, ante esa disparidad, deben ser garantizar que los ciudadanos puedan vivir tranquilos: "Lo que la gente quiere es vivir bien, tener una buena vida, una vida democrática", insistió.

Preguntado por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de incorporar Canadá y Groenlandia a Estados Unidos mientras no muestra el mismo interés por resolver el estatus de Puerto Rico, reconoció sentir "una mezcla de asombro, pero ya con un grado de indiferencia" por lo acostumbrado que está a escuchar ese tipo de propuestas "desfachatadas".

"Nunca tomé muy en serio lo de Canadá ni lo de Groenlandia. Lo que sí me parece que está claro es que él quiere ejercer más control sobre otros países", recalcó.

Sobre el papel de las redes sociales en la política y su impacto en la relación entre los candidatos y los electores, consideró que estas plataformas debilitaron la función de la prensa como "filtro" aunque afirmó que son útiles en campaña política, ya que él las utilizó de manera pionera desde 2008.

Antes, explicó Hernández, los medios de comunicación actuaban como "gatekeepers" o filtros que determinaban qué candidatos tenían credibilidad y recibían cobertura, lo que aumentaba sus posibilidades de llegar al poder.

Ahora, los políticos pueden llegar directamente a los ciudadanos mediante contenidos en redes sociales y "momentos virales".

Para él, esta transformación tiene ventajas e inconvenientes e influye en una posible polarización que, para él, no crean directamente las redes sociales.

"Yo lo que sí creo es que permiten que voces más polarizadas suban. No creo que esté polarizándonos. Es que simplemente esas voces radicales que quizás no encontraban un medio ahora las quieren ver" en las redes, sostuvo.