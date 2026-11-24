"Estamos proponiendo cadena perpetua para efectivos policiales, militares, que estén coludidos o que integren bandas criminales, organizaciones criminales, o que provean de armas, municiones, equipos, explosivos, a estas bandas criminales", señaló Astudillo en declaraciones a periodistas tras asistir a una sesión de la Cámara de Diputados.

El ministro también anunció que se harán cambios en la formación de los miembros de la Policía Nacional para incorporar mayores conocimientos en temas tecnológicos y contar con agentes "que mantengan los conceptos democráticos completamente, que sepan identificarse con su población".

"Ahora sí lo hacen, pero necesitamos profundizar mucho más esa malla curricular", remarcó.

Astudillo aseguró también que las autoridades están trabajando para reducir los índices de criminalidad en el país y consideró que la desarticulación de bandas y organizaciones criminales, así como la detención de sus cabecillas, contribuirán a frenar el incremento de estos delitos.

"Cada banda desarticulada, cada organización capturada, cada cabecilla capturado, necesariamente va a detener ese incremento, con toda seguridad", remarcó.

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El ministro también dijo que el uso de grilletes electrónicos se debe convertir en una alternativa para enfrentar el hacinamiento en las cárceles en el país, pero sostuvo que se debe revisar su funcionamiento, después de que medios locales informaran que personas que los usan han salido de la zona de vigilancia autorizada sin que las autoridades intervengan.

"Hemos visto que no son tan efectivos", reconoció antes de decir que "parece que ese sistema no ha funcionado o está funcionando mal y hay que rectificarlo".

Reiteró, sin embargo, que "el grillete siempre tiene que ser una alternativa para no tener penales hacinados".

Astudillo se presentó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para ofrecer un informe sobre su gestión, los avances en la implementación del plan de reforma de la Policía, la adquisición de nuevos equipos y tecnología para enfrentar a la criminalidad y las reformas en las sanciones y distribución de los agentes en el país.