La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, afirmó que la petrolera tiene "interés" en crecer en este mercado, en especial invirtiendo en el Centro-Oeste y la Matopiba, dos pujantes regiones agrícolas del interior de Brasil.

"Cerradinho seguro que va a hacer parte de esto. Esperamos mucho de esta asociación", dijo Chambriard en una rueda de prensa en Río de Janeiro, convocada para detallar el plan de inversiones de la petrolera hasta 2031.

La inversión en la empresa de etanol asciende a 2.800 millones de reales (unos 530 millones de dólares) y contempla la adquisición de una participación del 42 % del capital de la empresa.

Neomille posee dos plantas industriales con una capacidad conjunta de producción de 800 millones de litros de etanol al año, ampliable hasta 1.500 millones de litros en un plazo de dos años.

El negocio de etanol, un combustible utilizado ampliamente en el mercado automovilístico en Brasil, también abre oportunidades para producir aceite técnico de maíz, diésel, urea, azufre y biocombustible para aviación, entre otros derivados.

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En la misma rueda de prensa, el director de Transición Energética y Sustentabilidad de Petrobras, William Nozaki, descartó que Petrobras valore realizar compras de otras empresas del sector de etanol a corto plazo.

La entrada en el mercado de etanol se enmarca en la estrategia de Petrobras de diversificación de fuentes energéticas, que consta en el nuevo plan de negocios de la petrolera para el quinquenio 2027-2031 anunciado este lunes.

El plan prevé inversiones de 122.000 millones de dólares, que se concentran en su mayoría en el desarrollo de proyectos de prospección y producción de petróleo y gas, así como en el aumento de la capacidad de refino de combustibles fósiles.