El diplomático ruso se presentó hacia las 15.30 hora GMT en la sede del Ministerio de Exteriores en Varsovia, donde recibió la protesta polaca.

La cita se produjo después de que las autoridades confirmaran que los restos hallados el viernes en el este de Polonia correspondían a misiles de fabricación rusa.

La convocatoria, que se ha materializado hoy, ya fue anunciada la víspera por el portavoz de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, quien explicó que el embajador ruso sería llamado "tras concluir ciertos procedimientos, incluidas consultas al Ejército".

Wewiór, quien subrayó que el objetivo no era "convocar por convocar", sino responder tras la verificación de los hechos por las autoridades militares, explicó que la intención de Varsovia no era "provocar a Rusia".

El 20 de noviembre, tres misiles de crucero Kh-101 entraron en el espacio aéreo de Polonia e impactaron en su territorio, sin causar víctimas ni daños.

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La Fiscalía de Lublin y la Gendarmería Militar investigan las circunstancias del suceso.

Apenas tres días después, en la madrugada del lunes al martes, un dron ruso de reconocimiento penetró brevemente en el espacio aéreo polaco cerca de Dorohusk, en la frontera con Ucrania.

El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas confirmó este martes que el aparato fue seguido por tres sistemas de defensa aérea y que se había autorizado su derribo, aunque finalmente se descartó intervenir, cuando el aparato abandonó el territorio polaco, para evitar posibles daños a la población civil.

No es la primera vez que Varsovia llama a Mijno a consultas en lo que va de año.

El 26 de mayo fue convocado a consultas para protestar por las amenazas y llamamientos rusos que podían afectar a diplomáticos y personal extranjero en Ucrania.

El 31 de julio el ministerio volvió a convocar al embajador ruso, tras la entrada de un misil ruso en el espacio aéreo polaco y su caída en Tarnawa-Kolonia (este) y, en aquella ocasión, Polonia le entregó una nota de protesta.