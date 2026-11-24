"Los compromisos deben traducirse en acciones concretas, y no quedarse en palabras lanzadas al viento", dijo el titular de Defensa de Polonia en su cuenta de X, en la que indicó que su país es el Estado más expuesto a las amenazas en el flanco oriental de la OTAN.

"Polonia es el Estado más expuesto a las amenazas en el flanco oriental de la OTAN", abundó antes de apuntar que su país espera "el pleno compromiso de los aliados".

Aunque Kosiniak-Kamysz agradeció la decisión del apoyo de la Alianza Atlántica con un avión AWACS, el ministro polaco destacó que "la situación en el flanco oriental es una prueba de la credibilidad de la OTAN".

"La ayuda mutua es el fundamento de la Alianza, un compromiso que Polonia siempre ha cumplido", enfatizó.

El lunes, la OTAN anunció el envío de un avión AWACS para el refuerzo de la vigilancia del espacio aéreo de Polonia tras una reunión del Consejo del Atlántico Norte, aunque la Alianza también estudia el despliegue de medios adicionales.

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Kosiniak-Kamysz señaló también que mantuvo una conversación con el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, quien realizó un viaje el sábado a Polonia, donde pudo mostrar su apoyo al país del este europeo, que denunció como una "provocación" la caída de los tres misiles rusos del viernes.

Este martes, un dron ruso violó brevemente el espacio aéreo de Polonia durante un ataque ruso contra objetivos del oeste de Ucrania, un escenario similar al que desencadenó la caída de los misiles tres días antes.

En este contexto, el Ministerio de Exteriores polaco convocó este martes al embajador de Rusia en Polonia, Georgui Mijno, para protestar por las repetidas violaciones del espacio aéreo.

El diplomático ruso se presentó hacia las 15.30 hora GMT en la sede del Ministerio de Exteriores en Varsovia, donde recibió la protesta polaca.